Двое жителей Волгограда пойдут под суд за вымогательство и похищение человека

Городищенский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении двух жителей областного центра в возрасте 23 и 28 лет уголовное дело о вымогательстве и похищении человека (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, п. п. «а», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как утверждает следствие, вечером 22 ноября прошлого года фигуранты похитили 28-летнего жителя Городищенского района с целью вымогательства у него денег. Они заманили его в автомобиль, где путем насилия и угроз расправой потребовали 1,4 млн руб. Подозреваемые избили потерпевшего по голове, отобрали у него телефон.

Когда машина остановилась на площади в центре р.п. Городище, похищенный смог выбраться из нее и просил прохожих помочь. Фигурантам пришлось покинуть место преступления.

Свою вину жители Волгограда не признали. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов