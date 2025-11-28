Двое волгоградских водителей пойдут под суд за тяжкие травмы пассажирки иномарки

Чернышковский районный суд Волгоградской области рассмотрит в отношении двух водителей уголовное дело о ДТП, в котором местная жительница получила увечья (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно релизу, вечером 12 сентября прошлого года по автодороге «Чернышковский — Тормосин» в попутном направлении к р.п. Чернышковский двигались автомобили «Лада-213100» и «Опель Вектра». За рулем первого находился 37-летний житель Суровикинского района, второго — 41-летний житель Чернышковского района. Пассажиром иномарки была гражданская супруга водителя.

На 14-м км трассы водитель «Опеля» начал обгонять «Ладу» по полосе встречного движения. В тот момент водитель отечественной легковушки стал поворачивать налево, что привело к столкновению этих машин.

В результате дорожной аварии пострадала 30-летняя пассажир иномарки. С тяжкими травмами ее увезли в лечебное учреждение, где она проходила продолжительное лечение.

Фигуранты не признали вину. Уголовное дело направлено в суд на рассмотрение. Водителям грозит до двух лет лишения свободы.

Павел Фролов