Арбитражный суд Прикамья признал недействительными сделки частной компании с краевым центром закупок

Арбитражный суд Пермского края удовлетворил исковые требования краевой прокуратуры о признании ничтожными сделок, заключенных между ГАУ ПК «Краевой центр закупок» и коммерческой организацией. Основанием для этого стал неурегулированный конфликт интересов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее прокуратура установила, что руководитель ГАУ ПК «Краевой центр закупок» заключал договоры на поставку медицинских товаров, в том числе оборудования (аппарат для определения газов крови, комплекс для реабилитации опорно-двигательного аппарата, спирограф и прочее) с фирмой, имея близкие доверительные отношения с ее руководителем. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о ООО «Вектор».

Суд постановил применить последствия недействительности сделок путем взыскания с компании в пользу Пермского края более 36 млн руб., а также свыше 15 млн руб. в качестве процентов за пользование чужими денежными средствами. По данным «Ъ-Прикамье», речь идет об ООО «Вектор». Ранее судами, включая кассационную инстанцию, установлено, что соответствующие сделки были заключены в условиях неурегулированного конфликта интересов.

Кроме того, по результатам рассмотрения иска прокурора суд изменил формулировку основания увольнения руководителя учреждения Романа Чепкасова, совершившего коррупционное правонарушение, указав на утрату доверия.