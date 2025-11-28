Штраф за неоплаченную парковку в Перми вырастет в 2,5 раза

Вчера на пленарном заседании Законодательного собрания Пермского края были одобрены поправки в закон об административных правонарушениях. Согласно принятым поправкам штраф за неоплаченную парковку увеличится до 2,5 тыс. руб. Сейчас штраф составляет 1 тыс. руб. Закон вступит в силу через 10 дней после официальной публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Инициатором изменений выступила администрация города Перми. Авторы проекта пояснили, что в 2024 году административной комиссией Пермского городского округа по рассмотрению дел об административных правонарушениях в области благоустройства территории, совершенных с использованием транспортных средств, было вынесено более 120 тыс. постановлений за первичное и повторное невнесение платы за пользование парковкой. «Следовательно, действующая норма об ответственности недостаточна для стимулирования пользователей парковок к добровольному внесению оплаты»,— указано в документе.

Напомним, что с 10 ноября также выросла стоимость платных муниципальных парковок, расположенных в тарифных зонах №201, 202, 301 и 302, с 20 до 30 руб. В зоне №101 час парковки теперь стоит 30 руб., в зоне №103 — 40 руб. Зоны парковки включают в себя часть улиц Монастырской, Пермской, Луначарского, Петропавловской, Советской, Ленина, Краснова, Тимирязева.