Производство мебели в Прикамье выросло на 38%

В январе — октябре 2025 года индекс промышленного производства в Пермском крае снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,8%. Об этом сообщает Пермьстат.

Лидерами по снижению показателя стали предприятия в сфере производства табачных изделий (–63,9%), электрического оборудования (–41,9%) и добычи металлических руд (–36,1%).

При этом показатель вырос на предприятиях по производству мебели (+38%), лекарственных средств (+15,1%) и текстильных изделий (+7,1%).