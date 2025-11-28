Начальник комитета по культуре Челябинска уволилась

Начальник управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова подала в отставку по собственному желанию. Информацию подтвердили в мэрии.

Последний рабочий день Элеоноры Халиковой был вчера, 27 ноября. Она руководила управлением культуры с апреля 2019 года. Госпожа Халикова заменила предыдущего начальника Дмитрия Назарова, обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Он избежал наказания из-за истечения срока давности.

Виталина Ярховска