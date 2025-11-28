В Эрмитаже будут реставрировать находки из «Долины царей» в Туве до 2028 года

Руководство Республики Тыва подписало с Государственным Эрмитажем соглашение о работе с археологическими находками, сделанными несколько лет назад в комплексе Чинге-Тэй I. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

«До 2028 года лучшие специалисты одного из величайших музеев мира будут изучать, реставрировать и сохранять уникальные археологические находки из комплекса Чинге-Тэй I, найденные в Пий-Хемском районе»,— рассказал господин Ховалыг о содержании документа.

В 2022 году Южно-Сибирская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа под руководством Константина Чугунова обнаружила в кургане Чинге-Тэй I, расположенном в «Долине царей», захоронение мужчины скифского времени (находка датирована к. VII — н. VI вв. д. н. э.). В числе находок золотые украшения и оружие. В сентябре 2022-го Государственный Эрмитаж сообщал о том, что получил находки из кургана для изучения и реставрации.

Валерий Лавский