Бизнес-Фест Сбера собрал в Новосибирске около 9 тысяч предпринимателей

В Новосибирске на Локомотив-Арене состоялся Бизнес-Фест Сбера — событие, которое объединило ключевых экспертов и предпринимателей со всего региона. В этом году интерес к мероприятию оказался рекордным: организаторы зафиксировали более 9 тысяч регистраций.

Фото: Валентина Борновалова

Программа включала выступления федеральных и региональных спикеров, менторские консультации, экспертные сессии и площадки для практической работы с запросами бизнеса.

Фото: Марк Дробышев

Предприниматели активно пользовались возможностью получить обратную связь по своим задачам — именно формат живого общения стал одной из ключевых причин высокой вовлеченности участников. Особое внимание привлекли обсуждения технологий и инструментов, которые помогают компаниям ускорять процессы и снижать операционные затраты.

Фото: Валентина Борновалова

Александр Солоп, управляющий Новосибирским отделением Сбера:

«Новосибирская область развивается усилиями предпринимателей, поскольку именно бизнес формирует основу региональной экономики. Для нас важно быть партнером, который помогает решать реальные задачи — снижать издержки, ускорять процессы и освобождать предпринимателям самое ценное — время».

Бизнес-Фест Сбера проводится с 2023 года. Здесь предприниматели находят инвесторов и партнеров, обсуждают с менторами практические вопросы — от финансовой поддержки до маркетинговых стратегий.

