Уголовное дело о порче земли на 134 млн руб. возбуждено в Красноярском крае

В Красноярском крае после прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) в Енисейском районе региона. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

В ходе проверки, проведенной в поселке Абалаково, правоохранители установили, что ООО «Енисей-Лянму», специализирующееся на переработке древесины, игнорировало требования по обращению с отходами производства. Руководство предприятия складировало древесную стружку на открытой производственной территории арендованного земельного участка.

Впоследствии отходы начали оставлять за пределами участка на грунте. Площадь загрязнения составила боле 26 тыс. кв. м. В ходе лабораторных исследований было установлено, что содержание вредных веществ в грунте было превышено более чем в три раза. Ущерб следствием оценивается на сумму свыше 134 млн руб.

Александра Стрелкова