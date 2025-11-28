Мэр Новосибирска назначил главу крупнейшего района
Юрий Овчаренко назначен главой администрации Ленинского района — крупнейшего по численности населения района Новосибирска. Соответствующее распоряжение подписал мэр Максим Кудрявцев.
Юрий Овчаренко
Фото: Администрация Ленинского района Новосибирска
«Юрий Михайлович на протяжении нескольких лет работал в муниципальных предприятиях и администрации района — знает его проблемы и особенности, четко понимает, как организовать работу “на земле”»,— процитировал пресс-центр мэрии главу города.
В муниципальных структурах Новосибирска Юрий Овчаренко работает с 2012 года. В 2023-м был назначен первым заместителем главы администрации Ленинского района.
Как писал «Ъ-Сибирь», предшественник господина Овчаренко на посту главы района Александр Гриб погиб на охоте 1 октября.