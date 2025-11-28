Омича осудили на 8,5 лет за призывы к терроризму и госизмене

2-й Восточный окружной военный суд вынес обвинительный приговор жителю Омской области, обвиняемому в призывах к террористической деятельности и госизмене. Подсудимому назначили 8,5 года колонии общего режима с лишением на два года права публично размещать в интернете любые материалы, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно версии следствия, фигурант дела, находясь на территории другого государства, в августе 2022 года разместил в интернет-сообществе комментарий с призывами к терроризму в связи с «недовольством деятельностью президента России, в том числе проведением СВО». Уточняется, что на тот момент омич был несовершеннолетним.

Кроме того, указывается в сообщении суда, юноша с декабря 2022-го по декабрь 2023 года неоднократно переводил деньги на счета организаций, которые собирали средства для финансирования ВСУ.

Александра Стрелкова