Дайджест событий

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: новогодние коллекции, красивые партнерства, яркие запуски.

Новый год с «Хохломой»

Вышла новогодняя коллекция российского бренда одежды и аксессуаров «Хохлома», главные акценты в которой сделаны на сказочность образов через использование узорного кружева, вышивки и сияющих фактур. В коллекции ищите вечерние образы — твидовую юбку и жакет, украшенный золотыми пуговицами, платье с открытыми плечами, жаккардовый брючный костюм, расшитое бисером черное платье. Также есть и предметы для уютных зимних каникул: кашемировый свитер с узорами, юбка из шерсти. В лукбуке коллекции снялась актриса Софья Эрнст.

«Царское село» в ароматах

Государственный Исторический музей и парфюмерно-косметическая сеть «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» представляют коллаборацию: «Сокровища императорских резиденций. Царское Село» в ароматах. На выставке в ГИМ будут представлены не только знаменитые предметы из постоянной экспозиции, но и редкие экспонаты из запасников: авторская мебель, украшенная драгоценными камнями, предметы из знаменитой Янтарной комнаты, императорские коллекции фарфора и стекла, а также ранее не выставлявшуюся в Москве часть Нарышкинского клада. Особое место займут личные вещи русских императоров и императриц. В рамках выставки «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» представит шесть ароматов, каждый из которых является ольфакторным отражением ключевых элементов выставки: «золото» — парфюм Flavia Lumine, «фарфор» — аромат The Merchant of Venice Blue Tea, «драгоценные камни» — аромат Initio Oud for Greatness, «шахматы» — парфюмерная вода Armaf Check Mate King, «янтарь» — аромат Marc-Antoine Barrois Aldebaran, дерево — аромат Cave Xander. Рядом с каждым ароматом будет размещен QR-код, ведущий на страницу с подробным описанием, что позволит гостям не только узнать больше о парфюме, но и получить мультисенсорное впечатление от выставки.

Glow Therapy в честь Дня матери

30 ноября сеть сифудбаров «Честная Рыба» приглашает отметить День матери. Во всех ресторанах сети в этот день мам будут ждать подарки от российского бренда декоративной косметики Divage и комплимент от ресторана в виде фирменного приморского гребешка. В рамках акции каждая мама (важно — пришедшая в ресторан со своим ребенком) получит помаду Matte Sensuality или увлажняющий пептидный блеск-бальзам для губ Glow Therapy. Акция действует только 30 ноября в залах ресторанов «Честная Рыба» и будет доступна во всех точках сети.

