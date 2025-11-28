Движение по Среднеохтинскому проспекту ограничили из-за ремонта до 1 декабря

Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга предупредила автомобилистов об очередных планируемых ограничениях дорожного движения, которые начинают действовать с 28 ноября. Они в этот раз затронут два района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, в Красногвардейском районе с 28 ноября (22:00) по 1 декабря (07:00) в связи с производством работ по реконструкции водопроводной сети ограничивается движение транспорта по Среднеохтинскому проспекту — на участке от Панфиловой до Большой Пороховской улицы.

В свою очередь, в Московском районе из-за прокладки инженерных сетей на срок с 28 ноября 2025 по 8 января 2026 года ограничения будут действовать при движении по Ташкентской улице — от Парфеновской улицы до Московского проспекта.

В ГАТИ рекомендуют водителям заранее планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений и обращать внимание на установленные информационные щиты.

Андрей Цедрик