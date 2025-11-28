«Любэ», Xolidayboy и «Человек-слон» Дэвида Линча

На музыкальных площадках Екатеринбурга можно услышать группу «Любэ», Сергея Лазарева, Хolidayboy. В музеях — посетить выставку «Легенды камня», экскурсию «Охотник сумрачно и дерзко раскладывает западни», вечеринку «Имажинисты в городе!». В театрах — стать зрителями спектаклей «Юдит», «Колдунья», «Ни с того ни с сего», «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем». В кино — увидеть фильмы «Человек-слон», «Сентиментальная ценность» и «Телохранитель» . А лекторы расскажут об эстетике искусства перестройки и культурном ландшафте Нижнего Тагила. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

В Свердловской филармонии 29 ноября пройдет концерт «Музыка, вдохновляющая на подвиги». На нем исполнят музыку с героическим настроением, в том числе из известных кинофильмов и передач. Прозвучат «Полет Валькирий» Рихарда Вагнера, сюита «Время, вперед!» Георгия Свиридова, увертюру к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, «О, Fortuna!» из кантаты «Carmina Burana» Карла Орфа и другие произведения. Билеты — от 1,4 тыс. до 3,3 тыс.

В ККТ «Космос» 29 и 30 ноября выступит группа «Любэ». Коллектив выступает на сцене уже 35 лет и считается одним из главных патриотических коллективов страны. Зрители услышат такие хиты, как «Атас», «Не валяй дурака, Америка», «Конь», «Позови меня тихо по имени», «Комбат» и другие в исполнении Николая Расторгуева. Билеты на концерт — от 1,8 тыс. до 15 тыс. руб.

В МТС Live-Холле 30 ноября выступит Хolidayboy. Исполнитель известен выстрелившими песнями «Моя хулиганка» и «Пожары», в прошлом году получил премию «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года», в 2025 году был номинирован как лучший исполнитель. На сцене — самые популярные треки и премьера нового альбома. Билеты — от 2,8 тыс. руб. до 8,6 тыс. руб.

В МТС Live-Холле 30 декабря Сергей Лазарев исполнит программу «Шоумен». Помимо известных песен исполнителя зрителей ждут танцевальное шоу, масштабные декорации, спецэффекты. Среди известных песен Сергея Лазарева — «В самое сердце», «Это все она», «Снег», «You're The Only One» и другие. Билеты — 9 тыс. руб.

В Свердловской филармонии 5 декабря сыграют программу «Нотр-Дам. Музыка Парижа». За органом в этот вечер будет Нувель-Алу Жан, произведения для аккордеона исполнит Евгений Гуренко. В программе — как уличная музыка Франции, так и композиции, игравшие в парижском соборе. Билеты — от 3,5 тыс. до 4,5 тыс.

Выставки и экскурсии

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ) 4 декабря откроется выставка «Легенды камня», приуроченная к 300-летию камнерезного искусства Урала и 15-летию собрания Фонда семьи Шмотьевых. В экспозиции представлены работы, созданные Студией камнерезного искусства «Святогор», Камнерезным домом Алексея Антонова, Академией камнерезного искусства Григория Пономарева. На выставке представлены как экспонаты, демонстрирующие сюжеты русских сказок или истории России, так и сцены античной мифологии, литературные персонажи. Часть работ демонстрируется впервые. Выставка продлится до 19 апреля.

В выставочном пространстве «Эрмитаж Урал» 29 ноября пройдет экскурсия «Охотник сумрачно и дерзко раскладывает западни», посвященная тому, как тема охоты отражена в искусстве XVII–XIX веков. На примерах полотен Юргена Якобсена, Иоганна Элиаса Ридингера и Петера Снейерса экскурсоводы расскажут об особенностях охоты того времени и о том, как на картинах работают цвета и композиция. Вход — 400 руб., по льготному билету — 200 руб.

В Литературном квартале 29 ноября пройдет литературная вечеринка «Имажинисты в городе!», организованная совместно с «Библиотеками Екатеринбурга». В программе вечера — театрализованная биография поэта Сергея Есенина, рассказ о малоизвестных фактах из его жизни, пение романсов на его стихи. Весь вечер будет работать выставка «Сергей Есенин: путем Пугачева». Билеты — 600 руб.

Спектакли

В Музее андеграунда 29 ноября пройдет музыкально-поэтический концерт Маши Борщевик «Юдит». Каждая песня — небольшой рассказ про то, как важно любить и слушать собственное сердце. Пришедшие становятся не просто зрителями, а участниками музыкально-поэтического диалога. Билеты — 600 руб.

В Театре музыкальной комедии 29 и 30 ноября продолжаются премьерные показы спектакля «Колдунья» по повести Александра Куприна «Олеся». Ранее это произведение не ставили на сцене музыкального театра, однако песни в хоровом исполнении и музыкальное сопровождение помогают прочувствовать атмосферу этой «лесной симфонии» и будоражат воображение. Билеты — от 500 руб. до 3,5 тыс. руб.

В Музее андеграунда 30 ноября пройдет спектакль-звуковая инсталляция «Ни с того ни с сего» по пьесе Натали Саррот — это первая постановка на этом материале в России. Звуковая инсталляция Антона Касимова исследует отравляющее действие слов и их способность вызывать конфликты. Напряженный разговор в постановке исследован через звуковые феномены. Билеты — 800 руб.

В Коляда-театре 3 и 4 декабря пройдут премьерные показы спектакля «Как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» по произведению Николая Гоголя. Постановкой, сценографией, музыкальным оформлением занимался руководитель театра Николай Коляда. Билеты — 1 тыс. руб.

В Ельцин-центре 5 декабря покажут спектакль «Рамаэло и Джиета». Спектакль продолжает размышления Уильяма Шекспира о любви ставшей возможной в невозможных обстоятельствах. Финал этой любви — совершенно не трагический. Вход на спектакль свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться.

Во Дворце молодежи 5 декабря покажут драматическую комедию «Раневская. Сквозь смех и слезы». Действие спектакля происходит в конце 1970-х годов, в квартире Фаины Раневской. Один визит девушки Аннушки переворачивает привычный образ жизни актрисы. Билеты — от 1,3 тыс. до 2,1 тыс. руб.

Кино

В кинозале Ельцин-центра 29 ноября покажут фильм «Город солнца. Леонидов», который рассказывает об архитектуре в начале XX века, в которой происходит революция в подходах. Одним из создателей нового архитектурного языка — конструктивизма — становится Иван Леонидов. Билеты — 350 руб.

В кинозале Ельцин-центра 29 ноября начинаются показы фильма Дэвида Линча «Человек-слон». В центре сюжета — история Джона Меррика, который жил в XIX веке и страдал от редкой болезни. Сначала его показывают толпе на ярмарках, но затем находится человек, который может увидеть в нем умного и интересного человека. Билеты — 350 руб.

В Ельцин-центре 2 декабря пройдет премьера первой серии сериала «Царь ночи», которую представит продюсер Гия Лордкипанидзе. Сериал показывает историю разлученных сирот Якова и Софьи в бунтующем Петербурге начала XX века. Показ пройдет в рамках фестиваля «Кинопроба», вход свободный.

В Музее андеграунда 2 декабря пройдет просмотр фильма «Телохранитель» Акиры Куросавы и лекция философа и кинокритика Михаила Витушко «Кинематограф Акиры Куросавы: между традицией и модерном». Лектор рассказывает о том, как режиссер видит человека в предельных ситуациях, уделяя особое внимание тем философским течениями, которые формировали мировоззрение режиссера. Вход — 400 руб., по льготному билету — 200 руб.

В Музее андеграунда 4 декабря пройдет показ фильма «Год рождения» и встреча с московским режиссером Михаилом Местецким. Автор фильма расскажет о своих режиссерских работах, об опыте создания сценариев, поделится художественными методами и приемами. Вход — 400 руб., по льготному билету — 200 руб.

В Ельцин-центре 5 декабря пройдет показ фильма Йоакима Триера «Сентиментальная ценность». Герой фильма — знаменитый режиссер — возвращается к дочерям после многих лет отсутствия. Вместо извинений он приносит новый сценарий, и съемки в старом доме семьи могут стать поводом услышать друг друга и принять. Билеты — 350 руб.

Лекции

В Ельцин-центре 30 ноября пройдет лекция Кирилла Светлякова «Мне нравится все, что не нравится вам!» в рамках проекта «Перестройка-40». Лектор расскажет о том, как культурные феномены выражали эстетические принципы перестройки, и о том, насколько человек того времени отличается от нас. Вход свободный, но необходимо зарегистрироваться.

Подготовила Анна Капустина