Ставки на спор

Представители Волго-Вятского управления Центробанка на встрече с нижегородскими предпринимателями пообещали снижение инфляции до 5% в 2026 году с выходом на таргет в 4% в 2027 году. Инфляционные ожидания бизнеса выше прогноза ЦБ РФ. В условиях падающей покупательной способности предприниматели готовятся к сокращению штата и убыткам, а банкиры не исключают увеличение просроченной задолженности по кредитам.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ключевая ставка Центрального банка России в 2026 году может быть снижена в пределах 13–16% годовых, а инфляция — до 5%, сообщила заместитель начальника Волго-Вятского ГУ ЦБ Екатерина Богопольская на встрече с предпринимателями (регулятор провел открытый диалог в областной Торгово-промышленной палате). «Это не значит, что средняя ставка будет проходить в диапазоне 15%. Мы можем войти в следующий год со ставкой 16,5% и ниже, однако в среднем планируется 13–15% с дальнейшим снижением в 2027–2028 годах до 7,5–8,5%», — пообещала госпожа Богопольская.

По прогнозам Центробанка, инфляция по итогам 2025 года составит 6,5–7%, а в 2026 году она приблизится к околоцелевым показателям и выйдет на таргет ЦБ в 4% годовых в 2027 году. «Экономика постепенно переходит из состояния сильного перегрева к сбалансированным темпам роста. Жесткая денежно-кредитная политика ограничила производственные возможности компаний, которые адаптируются к достаточно активному, но более сдержанному спросу», — полагает Екатерина Богопольская.

Оптимальными и наиболее сбалансированными темпами роста экономики она назвала 1,5–2%, соответствующие прогнозам социально-экономического развития на 2026–2028 годы (в 2025 году ожидается замедление до 0,5% — „Ъ“). Коммерсантам напомнили о ежегодном росте экономики на 4% в 2023–2024 годах, который характерен для восстанавливающихся или подсанкционных стран с большим объемом инвестиций в условиях импортозамещения. «Высокие темпы роста ограничивают производственные возможности и приводят к повышению цен. Инфляция сигнализирует нам о том, что экономика находится выше своих производственных возможностей. Расти на эффекте высокой базы дальше такими темпами сложно», — констатировала Екатерина Богопольская.

Жесткая денежно-кредитная политика изменила ситуацию на нижегородском рынке труда, она отличается от общероссийской, рассказал заместитель начальника экономического управления ВВГУ ЦБ РФ Дмитрий Горбунов.

Уровень безработицы в России и Нижегородской области остается «беспрецедентно низким» (2,2% и 1,1% по данным регулятора). Однако с середины 2023 года в регионе наблюдается существенное сокращение рабочей силы и занятых в экономике граждан. Число вакансий постепенно сокращается, и кадровый дефицит стабилен уже полтора года. Однако предприятия по-прежнему нуждаются в найме при более скромной индексации зарплат, которая сопоставима с эффективностью труда.

Корпоративное кредитование, по данным банковского надзора, в Нижегородской области растет умеренно — на 1 октября оно составило 929,9 млрд руб. с ростом на 7,1% в годовом выражении. Объем вкладов составил 690,6 млрд руб. с ростом на 5,4%. «Конечно, темпы роста кредитного портфеля не такие высокие, как в 2023 году. Однако динамика положительная», — отметил советник экономического управления ВВГУ ЦБ РФ Андрей Шульгин.

По итогам текущего года корпоративное кредитование вырастет на 10–13%, а в 2026 — 2028 годах — в пределах 7–13%, спрогнозировал он. Просрочка по кредитам организаций колеблется в пределах 1,4%, следует из данных регулятора.

Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ изменила правила игры с бизнесом, который государство привлекло к проектам импортозамещения, рассказал директор по развитию ООО «Региональная промышленная компания» Андрей Соколов. Загрузку предприятий автопрома — одной из ключевых отраслей нижегородской экономики — он оценил в 30–40%. Поэтому предприятия с высокой долговой нагрузкой вынуждены уходить с рынка, а оставшиеся не знают, где занять средства.

«Разгон инфляции произошел после подорожания кредитов и повышения ключевой ставки. Предприятия оказались друг другу должны, и, чтобы выпустить продукцию на 1 млрд руб., им пришлось занимать в банках 5 млрд руб.», — отметил Андрей Соколов.

Сотрудники АО «Платформа А» (дистрибутор Нижегородского автозавода) согласились, что лизинг стал невыгодным, а кредиты — недоступными. Предприятиям автопрома приходится повышать цены на свою продукцию и сокращать штат. Предложенный в качестве альтернативы фондовый рынок некоторые присутствовавшие на встрече предприниматели назвали неэффективным инструментом, так как ряд эмитентов теряли до 30% стоимости акций.

На пике роста экономики многие предприятия инвестировали в собственное развитие и теперь не знают, как загрузить новые мощности, пожаловался Дмитрий Персонов из ООО «Авангард Строй Нижний Новгород». А Елена Морозова из банка «Уралсиб» сообщила, что банкиры и эксперты обсуждают возможный рост просрочки по корпоративным кредитам. В ЦБ предложили подвести итоги в первом квартале 2026 года, чтобы сверить инфляционные ожидания граждан и бизнеса с фактическими показателями.

Пока они в полтора-два раза превышают прогнозные, а региональные власти были вынуждены верстать областной бюджет в условиях падения налоговых доходов.

Роман Рыскаль