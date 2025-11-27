Генеральная недоуборка

В заксобрании Нижегородской области обсудили ликвидацию нелегальных свалок. В предыдущую пятилетку бюджет потратил 6,5 млрд руб. на ликвидацию крупных объектов накопленного вреда, еще полмиллиарда потрачено на небольшие свалки, которых в регионе множество. К концу года в областном правительстве обещают ликвидировать порядка 60% выявленных в прошлом году свалок. Сколько их еще образуется в лесах и на полях, неизвестно. Депутаты остались недовольны слабыми усилиями власти в борьбе с «черными мусоровозами». Комитет по экологии решил обсудить возможность конфискации грузовиков у правонарушителей.

Нижегородская область хочет получить деньги на ликвидацию крупных химсвалок в Дзержинске

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В нижегородском заксобрании прошел «правительственный час» по вопросу ликвидации нелегальных свалок. Как доложил зампред областного правительства Вячеслав Горев, за 2019–2024 годы в Нижегородской области было ликвидировано девять крупных объектов накопленного экологического ущерба. «Освободили от отходов 200 га земли, все показатели были достигнуты. Стоимость мероприятий составила 6,5млрд руб», — сообщил чиновник. Сейчас после вывоза мусора продолжается рекультивация этих мест, которая занимает до пяти лет.

Также за минувшую пятилетку было ликвидировано 1,7 тыс. несанкционированных свалок — на это госбюджет потратил 538 млн руб.

Что касается текущей ситуации, по состоянию на конец 2024 года было выявлено 277 несанкционированных свалок. Сейчас из них уже убраны 152 свалки общей площадью 18 га, еще шесть незаконных свалок будут ликвидированы до конца года, пояснил Вячеслав Горев.

Среди оставшихся неубранными есть и довольно крупные свалки, они расположены в лесах, на сельскохозяйственных землях и участках Минобороны. Но в результате «системной работы» в предыдущие годы образования новых больших свалок в регионе не происходит, заверил чиновник депутатов. Он пояснил, что большинство нелегальных объектов сейчас составляют мелкие свалки объемом до тысячи кубометров отходов. Такие свалки губернатор поручил муниципальным властям ликвидировать самостоятельно, вывозя мусор на полигоны ТКО. На эту задачу выделено 140 млн руб. субсидии из областного бюджета.

По новому федеральному проекту «Генеральная уборка» регион хочет с 2026 года получить деньги из федерального бюджета на ликвидацию шести крупных объектов накопленного вреда: пруд-накопитель кислых гудронов на Московском шоссе, нефтеямы в Балахне и свалку «Экотехойл» в Павлово. Еще три объекта в Дзержинске, включая известную свалку химотходов «Черная дыра» (скорректированный проект по ее ликвидации передали в «Росатом» для изучения). Однако пока ясности с финансированием нет.

Что касается образования множества мелких свалок с отходами после ремонтов, сноса домов, и сложившегося в регионе рынка «черных мусоровозов», Вячеслав Горев объяснил это явление слишком низкими штрафами для физлиц и фирм, которые вывозят мусор в леса и поля.

В этом году было оштрафовано 105 правонарушителей на общую сумму 1,8 млн руб. Кроме того, в этом году власти начали практиковать изъятие грузовиков на период административного расследования.

Всего было конфисковано четыре автомашины, две из них вернули владельцам. Для борьбы со свалками строительных отходов власти рассчитывают на скорейшее принятие поправок в ФЗ «Об отходах производства и потребления…», которые дадут регионам больше полномочий и закрепят полную ответственность по всему циклу появления строительного мусора и его утилизации за теми, кто его образует. Общий объем строительных отходов в регионе в 2024 году оценочно составил 3,3 млн т, он не весь попадает на полигоны для захоронения либо переработки. Глава нижегородского минлесхоза Роман Воробьев пожаловался, что порядок ликвидации свалок в лесах законодательно не урегулирован и денег по линии Минприроды РФ на это не выделяется.

Еще в 2020 году нижегородское заксобрание обращало внимание федеральных органов на эту правовую неопределенность. Наконец, разработан соответствующий законопроект, который могут принять в 2026 году, оптимистично заявил министр.

Депутаты остались недовольны низким количеством выявленных правонарушений. Депутат Игорь Рузанкин предложил власти активнее привлекать нижегородцев, чтобы они сообщали о нарушителях. Антон Ананьин сообщил, что вместе с комитетом по экологии они изучат возможность конфискации пойманных «черных мусоровозов». Она сейчас возможна только в рамках уголовного дела и приговора за ущерб природе, пояснил Вячеслав Горев.

«Это незаконное предпринимательство: самосвалы в булочную по своим делам не ездят»,— парировал депутат Ананьин, обещав «покрутить вопрос» на уровне регионального законодательства.

Председатель заксобрания Евгений Люлин резюмировал, что причина образования нелегальных свалок в «полной безнаказанности» правонарушителей. «Сколько мы видим свалок в лесах, а штрафов наложено всего 11,5 тыс. руб. Давайте тоже брать на себя ответственность! Мы же можем активно от федеральной власти просить внесения законодательных изменений. Всю категорию ответственности надо пересмотреть. Какие тысячи, миллионы рублей должны быть штрафы! Необходимо максимальное ужесточение»,— сказал Евгений Люлин.

Он попросил членов правительства проанализировать правовую базу по обращению с отходами и предложить депутатам идеи для более эффективной борьбы с людьми, загрязняющими Нижегородскую область.

Роман Кряжев