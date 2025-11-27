Хоккеисты ЦСКА победили «Ладу» в матче КХЛ

В четверг, 27 ноября, в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошел матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ЦСКА и тольяттинской «Ладой». Хозяева одержали победу с результатом 4:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ХК «Металлург» Фото: пресс-служба ХК «Металлург»

В составе гостей отличились Максим Белоусов и Тайлер Граовац.

«Лада» занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, набрав 23 очка. ЦСКА с 31 баллом располагается на строчку выше.

Следующий матч ЦСКА проведет дома против «Салавата Юлаева» 1 декабря, а «Лада» сыграет в гостях со «Спартаком» 29 ноября.

Андрей Сазонов