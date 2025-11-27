Экс-министра попросили вернуться

После многих месяцев поиска министра спорта в Ульяновской области пригласили на этот пост бывшего министра, хоккеиста и борца, директора хоккейного клуба «Волга» Николая Цуканова. Ранее, в 2018-2019 годах, господин Цуканов уже возглавлял спортивное ведомство, но оставил должность, сославшись на то, что столь напряженной работой подорвал здоровье. Сначала он отказывался занять пост и на этот раз, однако принял предложение после разговора с губернатором региона Алексеем Русских. В правительстве региона считают, что губернатор сделал правильный выбор, и будущий министр сможет стать хорошим антикризисным менеджером. Спортивная общественность положительно оценила решение губернатора, назвав его «самым удачным за все время».

В четверг стало известно, что экс-министр спорта Ульяновской области Николай Цуканов оставит свой пост директора АНО «Профессиональный хоккейный клуб “Волга”» и возвращается в министерство на пост заместителя министра.

Эту информацию подтвердил региональный вице-премьер Вадим Андреев, курирующий, в том числе, и спортивную сферу, уточнив, что фактически Николай Цуканов приглашен на должность министра, но, пока кандидатура проходит согласование с Минспорта РФ, господин Цуканов будет назначен на пост заместителя министра. Как пояснил вице-премьер, решение было принято непосредственно губернатором региона Алексеем Русских. Состоялась непосредственная встреча губернатора с Николаем Цукановым, в ходе которой были обозначены задачи, стоящие перед министерством.

Николай Цуканов уже занимал пост министра физкультуры и спорта региона с октября 2018 года по октябрь 2019 года и покинул пост, сославшись на состояние здоровья.

Напомним, пост министра физкультуры и спорта Ульяновской области остается вакантным с конца августа этого года, когда об отставке министра Николая Скобелина объявил на аппаратном совещании губернатор региона Алексей Русских. Тогда сообщалось, что уже идет подбор кандидатур на пост министра, но долгое время кандидат так и не было подобран. За последние 10 лет сменилось семь министров спорта Ульяновской области. Отрасль находится в кризисном положении, в том числе и из-за хронического недофинансирования. В последнее время спортивную сферу региона сотрясал ряд скандалов, связанных с волевыми попытками сменить руководителей тех или иных спортивных организаций, против чего выступали спортсмены, тренеры и родители воспитанников спортивных школ.

Известно, что многие руководители спортивных организаций и тренеры еще летом этого года предлагали вернуть на пост министра Николая Цуканова, но в разговоре с «Ъ» господин Цуканов тогда заявлял, что напрямую ему таких предложений не поступало, но он и не ждет никаких предложений, поскольку вряд ли согласится на возвращение в министерство, так как сосредоточился на работе в ПФК «Волга». Он также отмечал, что работать в министерстве в условиях острой нехватки финансовых средств по многим статьям сложно, но «хороший министр сможет найти решения».

Николаю Цуканову 53 года. Он бронзовый призер чемпионата России, мастер спорта по борьбе самбо, пятикратный призер первенств России по рукопашному бою. В 1992-1993 годах проходил срочную службу в дивизии особого назначения имени Ф. Э. Дзержинского, участвовал в урегулировании осетино-ингушского конфликта. С 1993 по 2011 годы служил в отделе спецназначения УФСИН России по Ульяновской области, дойдя до должности замначальника отдела. Подполковник внутренней службы. Окончил Рязанскую академию права и управления ФСИН России, Российский международный олимпийский университет, Уральский институт повышения квалификации и переподготовки. После увольнения в запас работал директором спортклуба ООО «ФОРМА», с 2012 года по 2015 год был региональным представителем Ночной хоккейной лиги. В 2015 году являлся президентом Ульяновской федерации хоккея с шайбой. С октября 2018 года по октябрь 2019 года — министр спорта региона. После отставки, в феврале 2020 года, избран на пост исполнительного директора реготделения Российского союза боевых искусств, с 2022 года по сентябрь 2024 года возглавлял спортивную школу по хоккею «Лидер». С сентября 2024 года возглавил ПФК «Волга».

Сам Николай Цуканов признался «Ъ», что на протяжении всех этих месяцев неоднократно вставал вопрос о его кандидатуре, но он не собирался возвращаться, поскольку, «если включаться во все проблемы, это очень тяжелая работа, приходилось работать ежедневно и без выходных по 12 часов». «Тогда, в прошлый раз, я понял, что слишком включен, и так можно окончательно подорвать здоровье и перегореть, поэтому и решил покинуть пост»,— пояснил господин Цуканов. Он заметил, что, когда летом ему снова поступали предложения, он отказывался, считая, что сам он человек «неамбициозный и самодостаточный», «и лучше дать дорогу тому, у кого есть здоровые амбиции и желание руководить на таком уровне». «Но губернатор пояснил, что сейчас, когда спорт находится в кризисном положении, нужен человек, уже имеющий опыт и знающий систему изнутри, любому другому придется долго погружаться в проблемы, а временного запаса на это нет», — сказал Николай Цуканов, объясняя, почему в ходе встречи с губернатором дал согласие вернуться на пост министра. Он также отметил, что теперь, с учетом прежнего опыта, попытается «иначе выстраивать свой рабочий ритм, не распыляться, чтобы не посадить здоровье», а также продолжить свои тренировки на занятиях борьбой самбо и хоккеем. Господин Цуканов также отметил, что в условиях постоянного недофинансирования намерен не просить деньги, а мотивировать и убеждать региональных и федеральных чиновников в необходимости выделить средства на тот или иной проект, а также максимально принимать участие в федеральных проектах, позволяющих получить дополнительное финансирование.

«С учетом послужного списка, деловых качеств и показателей предыдущей работы Николая Цуканова, я думаю, что это весьма удачный выбор губернатора. Николай Цуканов имеет большой опыт работы как в бизнесе, так и в спорте, знает спортивную сферу изнутри и, что очень важно, руководитель с хорошей репутацией и при этом равноудаленный от различных интересантов», — отметил в беседе с «Ъ» вице-премьер Вадим Андреев. По его словам, в ходе разговора с губернатором перед новым будущим министром была поставлена задача «антикризисного управления, стабилизация отрасли, консолидации как самого министерства, так и всех спортивных федераций». «Необходимо наладить эффективное взаимодействие со спортивной общественностью, где неоднократно “фонило”, важно, чтобы спортсмены были услышаны, чтобы была прозрачная и понятная система финансирования, чтобы не терять заслуженных спортсменов и тренеров, уделять больше внимания массовому спорту. Новому министру предстоит определить точки роста, чтобы консолидировать вокруг них ресурсы. И финансовые, и человеческие», — добавил вице-премьер. По его информации, Николай Цуканов приступит к работе в должности замминистра ориентировочно в течение следующей недели, а на должность министра будет назначен после окончания процедуры согласования в Минспорте РФ.

Спортивная общественность региона положительно восприняла решение губернатора о назначении Николая Цуканова. Заслуженный тренер России, мастер спорта СССР (каратэ), доктор педагогических наук Евгений Головихин в беседе с «Ъ» назвал решение губернатора о назначении нового министра «самым удачным за все время», заметив, что «если подобные решения будут и дальше, Ульяновская область будет двигаться вперед».

Сергей Титов, Ульяновск