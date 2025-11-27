Игорь Бабушкин призвал астраханцев терпимее относиться к отключениям интернета

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин объяснил, что отключения связи связаны с мерами безопасности. Такая тема была поднята во время прямой линии с главой региона.

Господин Бабушкин сообщил, что угроза атак беспилотников из Украины сохраняется. На прошлой неделе военные уничтожили более 20 дронов в северных районах области. Губернатор отметил, что в степях продолжают находить обломки беспилотников, и призвал жителей быть осторожными.

Глава региона подчеркнул, что временные отключения интернета неизбежны в текущих условиях. Он призвал жителей проявить терпение и рекомендовал использовать отечественный мессенджер Max для устойчивой связи.

Нина Шевченко