Разрыв в коде

Российский рынок труда в сфере IT переживает период структурной трансформации, характеризующейся усилением дифференциации между начинающими и опытными специалистами, изменением географического распределения спроса и пересмотром требований к квалификации сотрудников. Guide разбирался, почему дефицит senior-специалистов стал системной проблемой и как компании переходят от финансовой мотивации к комплексным программам удержания.

IT-парадокс

Развитие цифровой экономики и автоматизация бизнес-процессов уже несколько лет подряд обеспечивают высокий спрос на рынке труда на специалистов по информационным технологиям. При этом за последние два года он кардинально изменился: из рынка кандидатов он превратился в рынок работодателя. «Если раньше опытные специалисты могли выбирать между несколькими офферами, то сегодня компании осторожнее в найме, а конкуренция за вакансии выросла в разы»,— замечает Елена Артеменко, начальник отдела обучения и развития персонала IT-компании BIA Technologies. По ее словам, в 2025 году рынок вакансий в IT уменьшился, многие работодатели начали отдавать предпочтение в найме специалистам уровня junior и middle. «В свою очередь, количество соискателей в IT-сфере продолжает расти»,— добавляет эксперт.

Собеседники Guide полагают, что этот тренд будет усиливаться и в дальнейшем. «Вузы отмечают рост количества выпускников по специальностям, связанными со сферой информационных технологий»,— утверждает Мария Николенко, HR-директор IT-компании KODE.

HR-директор «МТС Линк» Екатерина Прокушева также говорит о том, что рынок сейчас скорее принадлежит работодателю, так как вакансий сравнительно немного: все сокращают бюджеты, к тому же перед бизнесом стоит задача получить при меньших бюджетах более заметные результаты. «Иначе говоря, ощущается запрос на повышение операционной эффективности, что влечет за собой урезание бюджетов и сокращение найма. Высококвалифицированные эксперты по полгода ищут себе достойное место работы без потери в зарплате: скорость найма замедлилась, количество этапов собеседований возросло, требования к кандидатам стали строже, при этом предложения по зарплате остались на прежнем уровне или даже снизились. Компании ищут мастеров на все руки, которые могут закрыть сразу несколько задач»,— объясняет эксперт.

О том, что компании заявляют о дефиците кадров, но при этом сокращают свои IT-отделы и приостанавливают наем, говорит и Елизавета Сергеева, руководитель центра IT-компетенций IBS. «При этом в первую очередь на рынке не хватает middle- и senior-специалистов»,— указывает она.

В компании «Рексофт» видят определенное снижение количества вакансий уровня junior и middle по сравнению с 2024 годом, косвенным эффектом которого является готовность кандидатов данного уровня к снижению зарплатных ожиданий.

«Это происходит впервые за долгие годы, так как в период пандемии многие компании раздули свои штаты. Одновременно с этим на рынке не снижается спрос на высококвалифицированных специалистов уровня senior+, дефицит которых зачастую приводит к длительному поиску. На рынке высокий спрос на специалистов, обладающих высокой квалификацией и способностью к автономной работе»,— делится Кира Лопаткина, директор по стратегическому HR компании «Рексофт».

Дариса Чиликина, HR-директор ГК «Интерлизинг», добавляет, что доходы специалистов растут пропорционально уровню экспертизы и способности решать уникальные задачи. «При этом первичная оплата труда уменьшается ввиду перенасыщенности рынка начинающими специалистами»,— подчеркивает она.

По словам эксперта по внедрению инженерного ПО Евгения Клюева, рост запроса на цифровизацию со стороны промышленных компаний обнажил системную проблему российского IT-рынка — дефицит кадров, способных обеспечить эффективную интеграцию сложного ПО в производственные цепочки. Речь идет о специалистах по внедрению, которые работают в тесной связке и с разработчиками на стороне вендора, и с конечными пользователями, указывает он.

По мнению госпожи Прокушевой, картина в целом схожа по всей стране, хотя в крупнейших городах конкуренция за опытных сотрудников выше, а компании чаще борются между собой за конкретных кандидатов. «В регионах сложнее находить специалистов узкой квалификации, и работодатели нередко переходят на удаленный или гибридный поиск»,— отмечает эксперт. Госпожа Чиликина добавляет, что регионы начинают догонять столицу благодаря распространению удаленной работы и появлению региональных центров компетенций.

Впрочем, существуют и другие оценки ситуации. «Сегодня рынок по-прежнему скорее работника: за сильного специалиста компании готовы конкурировать, а цикл закрытия вакансий остается длинным. Работодатели выигрывают только в сегменте начинающих специалистов: здесь предложений значительно больше, чем спроса»,— говорит Роман Блонов, директор Proptech Solutions.

Андрей Гринев, генеральный директор ООО «ГЦЭ — Новые технологии», отмечает: «Из-за большой освещенности сферы может возникнуть мысль, что специалистов в IT много. И это так, но вот высококвалифицированных — мало. Компании находятся в поиске квалифицированных специалистов: руководителей проектов, бизнес-аналитиков, системных архитекторов и разработчиков. Одного высшего образования или пройденного курса недостаточно, важны опыт и желание специалиста развиваться».

Сферы притяжения

Сегодня IT-специалисты востребованы в самых разных отраслях. «Ключевыми работодателями остаются IT-компании, финансовый сектор, телеком, ритейл, промышленность и госсектор. Драйверами спроса выступает продолжающаяся цифровизация всех секторов экономики, рост объемов данных и развитие искусственного интеллекта»,— рассуждает Софья Вовненко, руководитель отдела рекрутинга Selectel.

С ней солидарна Дарья Цирулева, директор по персоналу ГК «КОРУС Консалтинг». «Эти сферы традиционно активно инвестируют в цифровую трансформацию, автоматизацию и разработку собственных IT-продуктов. Рост числа вакансий в финансовом секторе и ритейле подогревают потребности в более глубокой аналитике данных и оптимизации клиентских сервисов. Государственный сектор и госкорпорации также инициируют масштабные цифровые проекты, связанные с импортозамещением и развитием технологического суверенитета, что способствует формированию новых рабочих мест для IT-специалистов»,— уточняет эксперт.

По мнению Екатерины Новографской, старшего бизнес-партнера по управлению персоналом компании «Стеллар», финтех, телеком, крупный e-commerce, банковский сектор, логистика и госсектор одновременно испытывают высокую технологическую нагрузку, имеют дело с большим объемом данных и необходимостью строить собственные цифровые продукты. «Если раньше многие компании могли опираться на внешние решения, то сегодня они стремятся развивать внутренние платформы и ИИ-сервисы, что увеличивает спрос на разработчиков, аналитиков и архитекторов»,— указывает она.

Аналитики отмечают, что текущая ситуация на рынке труда IT-специалистов характеризуется не только количественным ростом вакансий, но и качественным изменением требований к компетенциям. Работодатели все чаще ищут специалистов, способных работать на стыке различных технологий и бизнес-процессов, что отражает общую тенденцию к углублению цифровой трансформации всех секторов экономики.

Мотивация и well-being

Основным фактором роста зарплат остается устойчивый спрос на IT-специалистов со стороны бизнеса, находящегося в активной фазе цифровой трансформации. «Главным драйвером роста зарплат в IT остаются продолжающаяся цифровизация бизнеса и расширение проектов по импортозамещению»,— думает госпожа Прокушева.

При этом рынок демонстрирует признаки нормализации после периода активного роста. «Драйверами роста зарплат остаются конкуренция за опытных сотрудников, усложнение требований к компетенциям,— констатирует госпожа Новографская.— Однако бесконечной эта динамика быть не может: в 2022–2023 годах рынок пережил резкий скачок, а в 2024–2025 годах темпы роста стали более умеренными».

Статистические данные подтверждают сохранение позитивной динамики, хотя и в более сдержанных темпах. «Согласно анализу сервиса "Хабр Карьера", за первую половину 2025 года медианная зарплата достигла почти 183 тыс. рублей, а годовой рост к 2024 году составил 15%,— приводит данные госпожа Сергеева.— Компании замораживают наем и повышают эффективность, сокращая расходы, что тормозит темпы роста зарплат».

Впрочем, как отмечает господин Блонов, рост зарплат IT-специалистов продолжается, но уже не такими темпами, как в 2022–2024 годах, когда компании стремительно усиливали собственные команды.

При этом в современных условиях компании активизируют разработку комплексных программ мотивации. «IT-специалистам важна не только зарплата. Для них ценны возможность удаленной или гибридной занятости, программы обучения внутри компании,— перечисляет госпожа Сергеева.— Тренд очевиден: половина IT-специалистов регулярно мониторит рынок труда не столько из-за денег, сколько ради развития».

Ключевым элементом становится индивидуальный подход к карьерному развитию. «Ключевой инструмент — индивидуальный план развития и регулярные встречи "один на один",— утверждает Марина Максимова, директор по персоналу и организационному развитию BPMSoft.— Если специалист сталкивается только с рутиной и не получает обратной связи, он быстро теряет мотивацию».

Ведущие игроки рынка внедряют комплексные системы мотивации, выходящие за рамки традиционных подходов. «В IT часто используется well-being-подход к работе с корпоративной культурой и персоналом в целом,— комментирует госпожа Николенко.— Компании формируют среду, куда включаются все важные сферы: эмоциональное и физическое здоровье, социальное и финансовое благополучие, профессиональное развитие».

Эксперты выделяют наиболее эффективные инструменты управления персоналом. «Из наиболее эффективных инструментов также можно отметить корпоративные университеты, которые предлагают обучение, сертификации и поддержку менторов, программы наставничества,— отмечает госпожа Цирулева.— Кроме того, современные IT-специалисты обращают внимание на прозрачную систему грейдов и оценок».

В среднесрочной перспективе ожидается дальнейшее развитие комплексных подходов к мотивации персонала. «Такой комплексный подход помогает привлекать и удерживать талантливые кадры, создавая условия для их долгосрочного профессионального успеха и удовлетворенности работой»,— резюмирует эксперт.

Петр Савинов