Вынужденная независимость

За три года российская промышленность совершила качественный скачок в цифровой трансформации. Процессы, которые в обычных условиях требовали бы значительного времени, были реализованы в сжатые сроки. Импортозамещение промышленного ПО, которое на начальном этапе воспринималось как вынужденная мера, трансформировалось в стратегическое преимущество.

Критически важные системы на производствах и в управлении уже успешно работают на отечественном софте. Даже если зарубежные вендоры вернутся, вряд ли они смогут переломить ситуацию: российские разработчики уже предложили рынку проверенные и конкурентоспособные решения, говорят эксперты. Конечно, трудности остаются. Особенно это касается сложных инженерных пакетов, таких как CAD/CAM-системы.

Наиболее актуальным вызовом остается кадровый вопрос. Рынок до сих пор нуждается в специалистах, способных не только к программированию, но и к глубокому пониманию технологических процессов. Важной задачей становится поиск баланса между массовой подготовкой в профильных университетах и целенаправленным развитием уникальных компетенций в корпоративной среде. Именно это определит дальнейшие перспективы цифровой трансформации отечественной промышленности.

Мария Кузнецова, редактор Guide «Цифровая экономика»