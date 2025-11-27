Беременных жительниц Карелии предложили обеспечить пособиями на продукты

Ежемесячные пособия на продукты беременным женщинам и малоимущим кормящим матерям предложили ввести в Республике Карелия. Для повышения рождаемости подготовили и другие меры поддержки, сообщили в пресс-службе администрации региона.

В правительстве субъекта накануне прошло заседание Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин. Республика Карелия — в числе регионов со сложной демографической ситуацией.

«В республике фиксируется неустойчивая динамика сводного показателя уровня рождаемости, суммарный коэффициент рождаемости на 1 ноября 2025 года составил 1,488. Необходимо принятие дополнительных мер, которые без консолидации усилий переломить невозможно»,— заявила заместитель премьер-министра правительства по социальным вопросам Лариса Подсадник.

Для повышения рождаемости предложили выплачивать премии врачам, отговорившим женщин от аборта. Беременных женщин и малоимущих матерей планируют поддержать ежемесячными пособиями на продукты. В регионе намерены создать центры репродуктивного здоровья на базе крупных предприятий различной формы собственности.

Татьяна Титаева