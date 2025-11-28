В Черноземье 29 ноября будет солнечно и холодно, от -1°C до +6°C

В субботу, 29 ноября, жителей Черноземья ожидает холодная, дождливая и пасмурная погода. Температура будет варьироваться от -1°C до +6°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде температура опустится до +3°C – +6°C. В течение дня будет холодно и пасмурно. Ветер восточный и северо-восточный, до 5 м/с.

В Воронеже также ожидается похолодание: температура составит от 0°C до +2°C, а ветер — до 3 м/с. На протяжении всего дня дождя не ожидается, погода будет солнечная.

В Курске утром температура воздуха составит -1°C, днем поднимется до +3°C, а ночью опустится до +2°C. Утром может быть пасмурно, а к вечеру — ясно. Ветер до 4 м/с.

В Липецке будет холодная погода. Температура утром составит 0°С, днем поднимется до +2°С, а ночью вернется к показателю 0°С. Восточный, юго-западный и юго-восточный ветер с порывами до 3 м/с.

В Орле в течение дня будет солнечно и холодно. Утром температура составит -1°С, днем поднимется до +2°С, а ночью опустится до +1°С. Ветер — до 3 м/с

В Тамбове ожидается холодная и ясная погода. Утром температура составит +2°С, днем останется на том же уровне, а ночью опустится до +1°С. Ветер с порывами до 3 м/с.

Ульяна Ларионова