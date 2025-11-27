«Молот» обыграл лучшую команду ВХЛ прошлого сезона

В домашнем матче в рамках регулярного чемпионата ВХЛ пермский «Молот» обыграл нижегородское «Торпедо-Горький». Итог встречи 4:3. Пермяки создали задел в две шайбы в первом периоде и смогли удержать победу. Гости заменили за две минуты до конца матча вратаря на шестого полевого игрока, но изменить результат не смогли. Голами в составе победителей отметились: Игорь Зенчиков, Виктор Пластинин, Николай Глухов и Максим Кицын.

Отметим, что в прошлом сезоне «Торпедо-Горький» выиграла главный приз в ВХЛ.

Следующую игру подопечные Альберта Мальгина проведут в эту субботу на своей площадке в Перми.