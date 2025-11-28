Микрорайон для сотрудников «Газпрома» подает признаки жизни

После нескольких лет затишья появилось движение в проекте застройки микрорайона №7 в Кингисеппе, где дочерняя структура ВЭБ.РФ «ПроГород» планирует построить жилье и соцобъекты для работников газохимического и газоперерабатывающего комплекса «Газпрома» в Усть-Луге. Представители инвестора и стройблок областного правительства обсудили синхронизацию возведения квартир, социальной и инженерной инфраструктуры. Сдача жилого микрорайона изначально планировалась на 2024 год, однако в ВЭБ.РФ заявляют, что задержки в реализации проекта нет, так как его старт был перенесен. Сейчас завершение проекта намечено на 2028 год.

Председательствующий на совещании по ходу реализации проекта вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский напомнил, что школа и детские сады как часть нового микрорайона должны появляться вместе с жильем и становиться основой развития территории, а не догонять стройку постфактум. «Мы договорились работать синхронно, чтобы проект развивался под реальный спрос и под реальные рабочие места»,— отметил строительный вице-губернатор Ленобласти.

Как сообщал «Ъ Северо-Запад» в 2022 году, проект нового жилого квартала в микрорайоне №7 Кингисеппа общей площадью 175,8 тыс. кв. м предполагает возведение жилых домов на 2749 квартир, коммерческих помещений, паркингов на 1103 машино-места, прокладку инженерных сетей, благоустройство территории, создание общественных пространств. Социальный блок проекта включает встроенные дошкольные учреждения на 435 мест, среднюю школу на 1125 учеников и амбулаторию площадью 1603 кв. м. Строительство разделено на четыре этапа: первые три предусматривают возведение многоэтажных жилых домов, дошкольных учреждений и амбулатории, четвертый включает строительство школы и формирование улично-дорожной сети.

Как сообщает пресс-служба стройблока областного правительства, проектная документация прошла государственную экспертизу, строительная площадка подготовлена, работы ведутся по утвержденному графику. Согласно открытым сведениям реестра выданных разрешений на строительство (РНС) Госстройнадзора Ленобласти, разрешение на строительство жилого фонда и создание социальной и коммунальной инфраструктуры в микрорайоне №7 Кингисеппа выдавалось в 2022, 2023 и 2024 годах ООО «Ямбург 7М». Юрлицо действует с июля 2020 года, а его учредителем является закрытый паевый инвестиционный комбинированный фонд «Проекты развития», связанный, по данным из открытых источников, с ВЭБ.РФ.

Как сообщалось ранее, проектом управляет компания «ПроГород» — дочерняя структура ВЭБ.РФ, а техническим заказчиком выступает АО «СЗ "БФА-Девелопмент"», финансирование осуществляется совместно с коммерческими банками. На момент анонсирования проекта в 2022 году его стоимость оценивалась экспертами в 10–13 млрд рублей.

В пресс-службе ВЭБ.РФ на запрос о причинах задержки проекта ответили: «Задержки в реализации проекта нет. Было решение сдвинуть изначальный старт строительства. Актуальный срок окончания строительства всего проекта, включающего комфортное жилье, коммунальную инфраструктуру и социальные объекты,— 2028 год». Стоимость проекта не разглашается, основные параметры проекта не изменились, добавили там.

«Крупные проекты неизбежно проходят через корректировки графиков, тем более когда строительство синхронизировано с запуском крупнейших производственных площадок и портовой инфраструктуры в Кингисеппском районе. Но для строительного блока правительства Ленобласти важен не формальный срок, а результат: качественная среда с жильем, транспортом и социальной инфраструктурой. ВЭБ — надежный партнер, и мы уверены, что проект будет реализован в темпе, который необходим инвестору для достижения стратегических целей»,— прокомментировали ход реализации проекта в пресс-службе стройблока Ленобласти.

Участники рынка недвижимости говорят, что в настоящее время есть интересанты, рассматривающие возможность приобретения жилья на вторичном рынке недвижимости в окрестностях Усть-Луги для дальнейшей сдачи в аренду, но на перспективу. «Сейчас там, скорее, необходимо размещение рабочего персонала, который в данный момент строит КПЭГ, подразумевающее проживание по несколько человек в одной комнате, то есть в комфортных общежитиях»,— объясняет генеральный директор компании «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов. По его словам, спрос на жилье на вторичном рынке в районе Усть-Луги действительно начинает появляться, но в эконом-сегментах — именно для рабочих.

«В будущем, безусловно, если проект "Газпрома" запустится и туда заедут квалифицированный персонал и руководители, а также если будет развиваться логистика, спрос на жилую недвижимость как в аренде, так и в собственности естественным образом вырастет. Но это в будущем»,— дает оценку эксперт. А пока, рассуждает господин Ельцов, ожидать в Кингисеппском районе активизацию жилищного строительства до начала девелоперских проектов со сроком реализации в три-четыре года, не приходится. «В нынешней ситуации при такой высокой цене капитала — это крайне рискованная идея»,— заключает игрок рынка недвижимости.

Александра Тен