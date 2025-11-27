АвтоВАЗ восстановит режим

АО «АвтоВАЗ» планирует вернуться к пятидневной рабочей неделе в январе 2026 года. Последние два месяца на предприятии действует четырехдневка, что обусловлено высокой ключевой ставкой и ужесточением требований к заемщикам при оформлении кредита на автомобиль. Заработную плату сотрудников обещают вернуть «к 100-процентным значениям» и без сокращения штата. По мнению экспертов, решение обусловлено сокращением импорта новых автомобилей и ожиданием увеличения размера утилизационного сбора с 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Вернуться к пятидневной рабочей неделе на АвтоВАЗе планируют из-за «более высокого производственного плана», сообщили в пресс-службе компании ТАСС. На неполную неделю предприятие перешло в конце сентября этого года, производитель объяснил это ключевой ставкой ЦБ, ужесточением требований к заемщикам при оформлении кредита на автомобиль и импортом автомобилей брендов, демпингующих рынок. По данным «Автостата», за январь–октябрь этого года продажи новых автомобилей Lada на внутреннем рынке снизились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили около 271 тыс. машин. Эксперты рынка прогнозировали, что четырехдневка позволит АвтоВАЗу избежать расходов, связанных с избыточными складскими запасами автомобилей, снизить закупки комплектующих и оптимизировать расходы на оплату труда.

Владельцем российского автопроизводителя до конца 2021 года была нидерландская Alliance Rostec AutoB.V., принадлежащая «Ростеху» (32%) и Renault Group (68%). В конце прошлого года завершился перевод 100% акций АвтоВАЗа в российскую юрисдикцию — собственником компании стало ООО «Лада авто холдинг», 32,31% доли УК которого принадлежит «Ростеху», 67,69% — Renault Group. Весной 2022 года группа Renault покинула Россию. Компания передала долю в АвтоВАЗе в размере 67,69% акций ФГУП НАМИ.

В начале ноября текущего года производитель объявил о скидках до 550 тыс. руб. на модель Lada Aura. Такой дисконт можно получить при покупке Lada Aura в кредит, оформлении в лизинг или при сдаче подержанного автомобиля в рамках механизма трейд-ин. В 2026 году АвтоВАЗ намерен увеличить производство Lada до 500-600 тыс. машин. В этом году в общей сложности планируется выпустить более 300 тыс. автомобилей Lada.

В прошлый раз АвтоВАЗ вводил четырехдневную рабочую неделю в 2022 году, поскольку после начала СВО и последовавших после ввода войск западных санкций доставка автокомпонентов в России сильно затруднилась, хотя дефицит микрочипов начался еще в 2020 году, когда из-за пандемии начался глобальный сбой логистических цепочек.

Сокращенный режим работы объявлял не только АвтоВАЗ. Комбайновый завод «Ростсельмаш» вводил четырехдневку в апреле этого года. О планах сократить режим работы сообщили КамАЗ, ГК «Кировский завод» (включает Петербургский тракторный завод) и «Соллерс» (УАЗ, Sollers).

Как поясняет независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов, решение АвтоВАЗа вернуться к полноценной рабочей неделе обусловлено сокращением импорта новых легковых автомобилей в Россию и ожиданием вступления в силу с декабря 2025 года изменений в порядке взимания утилизационного сбора, которые еще больше «подчистят» внутренний рынок от заграничных машин. «В результате для АвтоВАЗа открываются возможности для роста производства»,— отмечает Леонид Хазанов.

Новые правила утилизационного сбора должны заработать с 1 декабря. Платеж за ввоз автомобилей иностранного производства с двигателем мощностью свыше 160 лошадиных сил (л.с.) составит от 3–5 тыс. руб. до 2–3 млн руб. Для физических лиц, ввозящих машины мощностью менее 160 л.с., предусмотрены льготные коэффициенты.

Сабрина Самедова