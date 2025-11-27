Фестиваль Stereoleto пройдет в Петербурге 13 и 14 июня

В «Севкабель порту» вновь пройдет международный музыкальный фестиваль Stereoleto. Он соберет петербуржцев и гостей города 13 и 14 июня, сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фестиваль пройдет в Северной столице в 25-й раз. Как и прежде посетители площадки смогут послушать известных артистов и новые имена, а также провести время на мультимедийной выставке, маркете и фуд-зоне.

По уже сложившейся традиции организаторы Stereoleto полностью обновят лайн-ап артистов. Кто выступит на сцене в 2026 году, станет известно в течение ближайших месяцев.

Татьяна Титаева