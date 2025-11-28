Премия «Онегин», продолжение «Дягилев P.S.», «Бас-парад», фестиваль кино и «Очки Канта»

Конец календарной осени и начало зимы пестрят в Санкт-Петербурге афишами концертов, спектаклей и выставок. Помимо этого, в городе на Неве пройдет вручение юбилейной национальной оперной премии, а также продолжится ряд фестивалей — классического и современного искусства. Чем занять себя на этих выходных и в течение всей следующей недели, читателям поможет традиционная культурная подборка «Ъ Северо-Запад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премия «Онегин»

Фото: Елена Бледных Премия «Онегин»

Фото: Елена Бледных

В Петербурге стартуют мероприятия, посвященные вручению юбилейной X Национальной оперной премии «Онегин». Они соберут оперных певцов, режиссеров, продюсеров, директоров театров со всей страны. В пятницу, 28 ноября, откроется III оперный форум «Онегинские встречи». Сама торжественная церемония вручения премии пройдет 29 ноября на исторической сцене Мариинского театра. Там же в этот вечер состоится гала-концерт звезд мировой оперы. А 30 ноября лауреаты и номинанты 2025 года впервые выступят под сводами Государственного Эрмитажа. В этом году традиционный концерт лауреатов и номинантов состоится в Большом Итальянском просвете.

В гала-концерте премии «Онегин» этого года 29 ноября примут участие ее президент Хибла Герзмава, солистка Национального академического театра оперы и балета имени А. Спендиаряна, сопрано из Армении Элен Егиазарян, лауреат международных конкурсов и солист берлинской «Дойче Оперы», тенор из Южной Кореи Кангиен Шайн Ли, солистка МАМТ им. Станиславского и Немировича-Данченко Полина Шароварова, солист Мариинского театра Вячеслав Васильев и другие. Их выступления будет сопровождать симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Алексея Асланова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Репетиция спектакля «Танго любви»

Фото: Театр музыкальной комедии Репетиция спектакля «Танго любви»

Фото: Театр музыкальной комедии

В эти же дни, 28–30 ноября, на основной сцене Театра музыкальной комедии представят премьеру нового спектакля «Танго любви» — постановку, которую осуществил знаменитый аргентинский танцор и хореограф Даниэль Лападула. В новом шоу автор рассказывает все то, что он знает о танго: от его зарождения в 1920-х годах, когда ритмы и мелодии начинали покорять танцевальные площадки Буэнос-Айреса, до современных интерпретаций, отражающих дух XXI века. Libertango и Por una cabeza, Milonga sentimental и Oblivion, Карлос Гардель и Астор Пьяццолла — сегодня для многих поклонников танго эти названия и имена звучат как пароль в мир музыки и танца. Знаменитые композиции и композиторы, танцоры и вокалисты, ставшие иконами стиля, предстанут в новой постановке театра в самостоятельных номерах, каждый из которых — история, раскрывающая многообразие эмоций и характеров через пластику и музыку. Специально для шоу состоялся кастинг танцоров, с которыми будут работать практикующие исполнители аргентинского танго. В спектакле примут участие ведущие солисты Театра музкомедии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шоу-программа «Итальянский цирк: слоны и тигры» в Цирке Чинизелли на Фонтанке

Фото: Цирк на Фонтанке Шоу-программа «Итальянский цирк: слоны и тигры» в Цирке Чинизелли на Фонтанке

Фото: Цирк на Фонтанке

В Цирке Чинизелли на Фонтанке в эти дни завершаются показы шоу-программы «Итальянский цирк: слоны и тигры» всемирно известной цирковой династии Тони. Зрителей обещают пригласить в незабываемое путешествие по живописным городам Италии и почувствовать, как итальянская атмосфера проникает в самое сердце, согревая теплом и радостью. Такого количества разнообразных экзотических животных вы еще не видели, утверждается в афише. Индийские слоны, грациозные тигры, тропические змеи, верблюды, бизон, зебры, страусы, кенгуру — все это под руководством прославленного дрессировщика Давио Тони с его уникальной способностью найти общий язык практически с любым животным. Специально для этой программы в цирке на Фонтанке были созданы современные декорации, оживающие благодаря новейшим технологиям, и эксклюзивные костюмы, поражающие своей красотой и оригинальностью. Продлятся показы шоу «Итальянский цирк: слоны и тигры» до 30 ноября.

Петербургский ФК «Зенит» в воскресенье, 30 ноября, на поле «Газпром Арены» примет казанский «Рубин» в матче 17-го тура Российской футбольной премьер-лиги. В настоящий момент сине-бело-голубые занимают третью строчку в турнирной таблице, «рубиновые» идут седьмыми. В случае победы команда из Петербурга при определенных раскладах может вновь вернуться на первое место, правда, многое в этот раз зависит от конкурентов: прежде всего «Краснодара», ЦСКА и «Локомотива». Чтобы не выпасть из лидирующей тройки, побеждать гостей из Казани зенитовцам нужно непременно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Виктория Каунова и саксофонист Илья Морозов

Фото: Мария Середюк и Наталья Васильева Певица Виктория Каунова и саксофонист Илья Морозов

Фото: Мария Середюк и Наталья Васильева

В Джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 30 ноября состоится презентация джазового альбома «Размышления». Этот релиз коллектива певицы Виктории Кауновой и саксофониста Ильи Морозова вышел на лейбле Butman Music при поддержке президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). На презентации музыканты представят все треки из нового альбома, а также расскажут об этапах его создания. В альбом вошли восемь джазовых композиций на русском языке, раскрывающих тему красоты русской земли и духовного богатства народа. Эта работа органично сочетает музыкальные традиции с современным звучанием, где поэтические тексты встречаются с виртуозными импровизациями. В альбоме представлены разные жанры — от традиционного свинга и лирических баллад до энергичного джаз-рока, а использование переменных и нечетных ритмических размеров отражает ритм жизни современного человека. Помимо госпожи Кауновой и господина Морозова в состав участников проекта вошли: Евгений Бондарев (труба, флюгельгорн), Юрий Псянчин (тенор-саксофон), Андрей Марухин (рояль, клавишные), Полина Белан (контрабас, бас-гитара), Виталий Эпов (ударные).

В Петербурге продолжает работу XVI фестиваль «Дягилев P.S.». В программу этого сезона, помимо балетных постановок, как обычно, включены и иные мероприятия, представляющие концептуальную значимость для фестиваля. В частности, 1 и 2 декабря на сцене театра-фестиваля «Балтийский дом» пройдут показы спектакля «Фрида» Танцевальной компании Евы Дуды, созданный в сотрудничестве с Венгерским национальным театром танца. Мексиканка Фрида Кало — одна из самых узнаваемых художниц ХХ века. Танец, костюмы и видео спектакля о ней и ее творчестве создают мощные образы, чтобы передать настроение экзотической Мексики, удивительную культуру и магический реализм, страстные отношения и поворотные моменты жизни Фриды. Эпизоды ее судьбы сочетаются с иконографией картин, пронизанных символами и автобиографическими отсылками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дирижер Феликс Коробов

Фото: Стас Левшин Дирижер Феликс Коробов

Фото: Стас Левшин

Санкт-Петербургская академическая филармония 2 декабря отметит 50-летие со дня присвоения учреждению культуры имени Дмитрия Шостаковича — соответствующее постановление Совета Министров СССР вышло 2 декабря 1975 года. В эту дату в Большом зале Филармонии «Заслуженный коллектив России» — оркестр, осуществивший первые исполнения большинства симфонических сочинений композитора,— вновь сыграет его музыку: прозвучат Праздничная увертюра, сюита из балета «Болт» и пять антрактов из оперы «Катерина Измайлова». В программе также знаменитая «Кармен-сюита» Бизе — Щедрина. За пультом — главный дирижер Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Феликс Коробов. Концерт входит в программу абонемента «(Не)Знакомый Шостакович», посвященного 50-летию присвоения филармонии имени композитора.

На стрелке Васильевского острова (Университетская набережная, 1–3) в эти дни продолжает работу открывшийся недавно масштабный музей-макет «Эпохи». Это место, где история Древнего мира оживает в детализированной миниатюре. Первым проектом стала погружающая экспозиция «Древний Египет» — с песчаными улицами, сиянием пирамид и тайнами гробниц. Дополняет ее временная выставка «Переплетение времен», где работы современных художников из Петербурга и Москвы исследуют связь мифологии древних цивилизаций с актуальным искусством. В детском центре музея история и культура познаются через интерактивные игры, мастер-классы и квесты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спектакль «Щелкунчик»

Фото: предоставлено организаторами Спектакль «Щелкунчик»

Фото: предоставлено организаторами

В Эрмитажном театре 2 декабря вновь представят «Щелкунчика» — всем известную сказку о трогательной девочке Маше, храброй деревянной игрушке и злом Мышином Короле. Она будет рассказана языком классического танца на гениальную музыку Петра Ильича Чайковского. Яркие персонажи, красочные декорации и яркая атмосфера балета, без сомнения, сохранят ваше хорошее настроение. Концерт пройдет в сопровождении Балтийского симфонического оркестра. Театр-постановщик: Санкт-Петербургский театр балета им. Чайковского. Либретто: Мариуса Петипа по сказке Э. Гофмана в редакции Елизаветы Меньшиковой. Хореография: Елизавета Меньшикова. Еще один показ «Щелкунчика» в Эрмитажном театре состоится 6 декабря, а за день до этого, 5 декабря, его покажут в «Колизей Арене» на Невском проспекте.

В рамках закрытия II Фестиваля искусств им. Шаляпина «Дар» в Большом зале Филармонии 3 декабря состоится гала-концерт «Бас-парад» при участии симфонического оркестра Музыкального театра им. Шаляпина под управлением маэстро Фабио Мастранджело. В программе прозвучат произведения из репертуара великого русского певца, а также музыка, формирующая контекст его эпохи. Перед слушателями развернется целая палитра басовых образов: как оперных в исполнении выдающихся басов современности — народного артиста РФ, солиста Мариинского театра Владимира Ванеева, народного артиста Республики Северная Осетия — Алания, солиста Мариинского театра Михаила Колелишвили, заслуженного артиста РФ, солиста Московского музыкального театра «Геликон-опера» Дмитрия Скорикова и солиста Михайловского театра Александра Безрукова, так и инструментальных, представленных заслуженным артистом РФ Михаилом Дзюдзе (балалайка-контрабас) и Ильей Финкельштейном (контрабас).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Виктория Трунова

Фото: «Элли на маковом поле» Певица Виктория Трунова

Фото: «Элли на маковом поле»

В клубе «Аврора» 4 декабря большой сольный концерт даст «Элли на маковом поле» (Виктория Трунова) — российская исполнительница, выступающая в жанре инди-поп. Проникновенный голос дореволюционных романсов, где тонкая поэзия переплетена с чарующими звуками фортепиано. Слушателей ожидают торжество русской тоски, бескрайней любви и волшебства, которые расцветают в пронзительной музыке, проникающей теплым лучом в самые дальние уголки души. Фактически гостей ждут на сеанс музыкальной терапии, «где каждый становится ближе друг к другу». При этом на сей раз «Элли на маковом поле» выступит в Петербурге с расширенным составом и новыми аранжировками.

В рамках клуба идей и знаний Anima Libera в следующую пятницу, 5 декабря, в отеле «Индиго» на улице Чайковского состоится творческий вечер активного участника экономических реформ 1990-х, бывшего сенатора и экс-зампреда Внешэкономбанка, доктора экономических наук, профессора Сергея Васильева. Он расскажет о реформаторах эпохи Великих реформ Александра II — наиболее глубоких и успешных в истории России. По сути, эти люди представляли собой первое поколение русской интеллигенции. К сожалению, по ряду причин их имена мало что значат для наших современников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фестиваль новых форм кино «Культура 360»

Фото: «Культура 360» Фестиваль новых форм кино «Культура 360»

Фото: «Культура 360»

С 5 по 7 декабря в Петербурге пройдет фестиваль новых форм кино «Культура 360». Мероприятие представит панораму самого актуального экранного искусства, выходящего за рамки традиционного кинематографа. Все показы конкурсной программы будут бесплатными для зрителей и пройдут на двух площадках: в Доме кино и в Планетарии Лахты.

Как отмечают организаторы, фестиваль «Культура 360» — это попытка осмыслить кино как живое явление, реагирующее на технологические и философские вызовы времени. Он является платформой для исследования новых форм киноязыка и границ кинематографа, а также его взаимодействия с цифровыми технологиями. Программа фестиваля представит более 50 фильмов и будет построена вокруг пяти ключевых направлений, в которых сегодня формируется язык нового экранного искусства — так называемое купольное кино, где изображение окружает зрителя со всех сторон, VR-кино, которое создаст эффект полного погружения, генеративное нейросетевое искусство, знакомящее с фильмами, созданными с помощью ИИ, интерактивное кино, которое предлагает зрителям стать соавторами повествования, и screenlife — жанр, где действие разворачивается на экранах цифровых устройств. В программе фестиваля «Культура 360» ожидаются культовые хорроры, триллеры, а также российские проекты.

В арт-центре культурного квартала «Брусницын» 5 декабря откроется выставка «Очки Канта. Сюрреализм вне времени». Это первая экспозиция галереи визуальных смыслов «Артель», которая приглашает зрителя к философскому и художественному эксперименту, объясняющему суть сюрреалистического искусства. Отправной точкой стала метафора Иммануила Канта: человек никогда не видит мир «сам по себе», а воспринимает его сквозь априорные формы сознания — пространство, время, категории мышления. Эти «очки» встроены в саму структуру нашего разума. Их нельзя снять: они задают форму любого опыта. Художники выставки превращают эту мысль в визуальную практику. Живопись, графика и арт-объекты демонстрируют то, что реальность всегда уже преломлена: через культуру, язык, память, эмоции. Мы смотрим на мир сквозь собственные внутренние фильтры. Художники: Сослан Сосиев, Анастасия Барахтина, Мария Траутвейн, Си Ло, Алена Глухих, Виктор Приличный, Илья Крейдун, Анна Пустовалова. Кураторы: Александра Бодрова и Роман Гранин. Выставка «Очки Канта» продлит работу до 8 марта 2026 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из хореографической постановки «Заштрихованный ансамбль» Мамелы Ньямзы

Фото: «Дягилев P.S.» Сцена из хореографической постановки «Заштрихованный ансамбль» Мамелы Ньямзы

Фото: «Дягилев P.S.»

В недавно открывшемся Центре современного искусства им. Сергея Курехина 6 декабря в рамках уже упомянутого фестиваля «Дягилев P.S.» представят хореографическую постановку «Заштрихованный ансамбль» Мамелы Ньямзы (ЮАР) и ее танцевальной компании. Этот спектакль отличает мощный символизм — в музыке, цвете, костюмах — и синергия европейского танца и африканской традиции. Постановка соединяет балетную музыку Сен-Санса, европейскую оперу и африканские ритмы. Изначально спектакль, созданный в 2007 году как автобиографический, был сольным. Хореограф со временем превратила его в представление, в котором заняты танцоры, оперная певица и музыкант. Мамела считает, что граница между искусством и жизнью должна быть максимально подвижной, нечеткой. Эту идею она блестяще реализовала в своем спектакле «Заштрихованный ансамбль».

В Оранжерею Таврического сада 6 декабря приглашает всех желающих проект «Русские музыкальные сезоны». Там ожидается концерт из цикла «Музыка в Оранжерее. Классика перед Рождеством». Как говорится в анонсе, это уникальное выступление, где шедевры классики о зиме и волшебном сезоне прозвучат в окружении тропических растений. Праздничная симфония звуков и красок перенесет слушателей в мир дикой природы и музыкальных шедевров, где каждый аккорд будет напоминать о красоте природы, а каждая нота — о волшебстве, которое окружает нас, отмечается в афише мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Фото: Юлия Смелкина / Театре имени Ленсовета Сцена из спектакля «Ромео и Джульетта»

Фото: Юлия Смелкина / Театре имени Ленсовета

В Театре имени Ленсовета 6 декабря покажут «Ромео и Джульетту» Уильяма Шекспира — самую известную во всем мире трагедию о мире любовных переживаний, раздора и смуты, дружбы и верности, полной безудержного юношеского максимализма и бурлящей энергии. При этом театр и режиссер постарались сделать свою версию этой вечной пьесы гимном жизни и чистоте чувств, к которым тянется человек любой эпохи.

В ролях: Сергей Филипович (Ромео), Алиса Рейфер (Джульетта), Иван Шевченко (Меркуцио), Федор Федотов / Дмитрий Хасанов (Тибальт), Максим Сапранов (Бенволио), заслуженный артист РФ Александр Сулимов (Герцог Эскал), Александр Крымов (Брат Лоренцо), Игнат Подобед (Граф Парис), Алексей Торковер (Монтекки), Антон Падерин (Капулетти) и другие.

На Дворцовой площади 6 и 7 декабря состоятся два представления: световой спектакль, посвященный П. И. Чайковскому, и финал конкурса современного видеоискусства «Страна света». Двадцатиминутный мультимедийный рассказ о Чайковском охватит весь путь композитора — от детства до всемирного признания. Сопроводят визуальный ряд, состоящий из 13 глав, его музыкальные произведения. Проекции будут транслировать на фасад Главного штаба. Героев озвучат актеры Николай Буров, Олег Куликович и Анна Геллер. Также на фасаде Эрмитажа представят работы 11 финалистов конкурса «Страна света». Онлайн-трансляция шоу пройдет на сайте проекта. Там же можно будет проголосовать за приз зрительских симпатий. Остальных победителей выберет жюри во главе с гендиректором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Найк Борзов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певец Найк Борзов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В клубе А2 большой сольный концерт 6 декабря даст неподражаемый Найк Борзов. «Лошадка», «Верхом на звезде», «Одна она», «Три слова» — хиты, который знает каждый уважающий себя фанат рок-музыки. Именно эти песни принесли господину Борзову всероссийскую любовь и славу, а его вокал не спутать ни с одним другим голосом в мире. Найк Борзов — певец, композитор, поэт и родоначальник инди-движения в России. Сольную карьеру музыкант начал в 1990-х. На всю страну прославился в нулевых сначала суперхитом «Лошадка», а затем двумя каноническими пластинками «Супермен» и «Заноза». Для очередного выступления в Петербурге титан инди-рока готовит специальную программу. Главные хиты, неожиданные сюрпризы, качественный живой звук и невероятно теплая атмосфера — готовимся к космическому приключению.

В СК «Юбилейный» 6 и 7 декабря состоятся показы шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Волшебную сказку Гофмана оживят звезды фигурного катания, титулованные спортсмены: Елена Йованович, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Денис Голубев, Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, Алиса Блинникова и Алексей Карпов, Виктория Жуковцова и другие. Музыка из балета П. И. Чайковского прозвучит вживую в исполнении симфонического оркестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стендап-комик Сауле Юсупова

Фото: предоставлено организаторами Стендап-комик Сауле Юсупова

Фото: предоставлено организаторами

Также 7 декабря на сцену МТС Live Холл выйдет Сауле Юсупова — сценарист, стендап-комик, участница проекта «Женский стендап на ТНТ» и немного актриса. Она покорила публику своими шутками и интонациями, а также увлекательными сюжетами монологов о стереотипах в отношениях. Через призму юмора Сауле рассказывает о семейный неурядицах и актуальных проблемах общества, о которых не принято рассказывать в обыденной жизни. В основе творчества госпожи Юсуповой заложено желание поддержки людей и принятие житейских ситуаций, с посылом: «Вы не одни, и это нормально».

Звезды мировой сцены трех стран — России, Армении и Италии — выступят 7 декабря в Большом зале Филармонии в рамках юбилейного гала-концерта «Мария Сафарьянц и друзья». На сцене: ведущий саксофонист современности, обладатель Гран-при и золотой медали Консерватории Бордо Федерико Мондельчи, оперная дива, приглашенная солистка театра Ла Скала Кьяра Таиджи, «лучший вердиевский баритон современности» Владислав Сулимский, лауреат XVII Международного конкурса им. Чайковского Илья Папоян, ведущие солисты Армянского национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна Элен Егиазарян и Ованнес Нерсенян и другие выдающиеся музыканты. Наряду с шедеврами прошлого прозвучат авторские аранжировки, а также произведения современных композиторов.

Подготовил Андрей Цедрик