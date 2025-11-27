За пикет у здания полиции подруге Седы Сулеймановой дали 10 суток ареста

Подруге Седы Сулеймановой Елене Патяевой дали десять суток административного ареста за пикет с плакатом у здания полиции. Ее привлекли к ответственности за повторное проведение публичного мероприятия, сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Госпожа Патяева устроила пикет 25 ноября у 54-го отдела полиции. Она держала плакат с надписью: «Вы отдали ее на смерть живите с этим #ГдеСедаСулейманова». Сотрудник полиции уведомил Елену Патяеву, что мероприятие должно соответствовать установленным законом нормам, несмотря на это, она продолжила пикет.

За аналогичный случай Красносельский районный суд привлек ее к ответственности 31 января текущего года. Из этого следует, что госпожа Патяева совершила повторное административное правонарушение, за что понесла наказание в виде ареста на десять суток.

Татьяна Титаева