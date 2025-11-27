«Крылья Советов» в серии пенальти переиграли «КАМАЗ» в матче Кубка России

В Набережных Челнах завершился матч первого этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России, где сыграли местный «КАМАЗ» и «Крылья Советов». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. Победителя определила серия пенальти, в которой самарцы оказались точнее — 4:2.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Игра началась с быстрого гола от Даниила Шамкина, который вывел «КАМАЗ» вперед на 3-й минуте. Во втором тайме Михайло Баньяц сравнял счет на 56-й минуте.

В следующем этапе Кубка России «Крылья Советов» встретятся с «Оренбургом».

Андрей Сазонов