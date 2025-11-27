Обновленные правила судоходства начали действовать в петербургском Большом порту
С 26 ноября Большом порту Санкт-Петербург начали действовать обновленные правила судоходства. Изменения в Обязательные постановления по порту утверждены приказом Минтранса России и официально зарегистрированы Минюстом. Основные нововведения касаются регулирования движения автономных судов и разрешения захода судов с ядерными энергетическими установками.
Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ
В новых правилах отдельно прописаны требования к автономным (беспилотным) судам, включая особенности их плавания в акватории порта и взаимодействие с системами управления движением судов. Также документ определяет перечень специализированных причалов и якорных стоянок для судов с ядерными установками, куда включены объекты морского мультимодального комплекса «Бронка».
Актуализация правил направлена на адаптацию портовой инфраструктуры к современным вызовам. Изменения особо важны для Большого порта, который является одним из ключевых транспортных узлов Северо-Запада России.