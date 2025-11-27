Иностранные истребители сопровождали российские Ту-22М3 во время полета над Балтикой

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. На отдельных этапах полета их сопровождали истребители иностранных государств, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Со стороны российских Воздушно-космических сил Ту-22М3 сопровождали истребители Су-35с и Су-27. Полет длился свыше пяти часов.

«Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Балтийского и Черного морей»,— сообщили в Минобороны. Там добавили, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами.

Предыдущий плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря бомбардировщики Ту-22М3 совершили 22 октября. На некоторых участках маршрута их сопровождали истребители иностранных государств.