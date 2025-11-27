Власти Псковской области удвоили размер выплаты за рождение третьего ребенка

При рождении третьего и последующего ребенка молодые семьи Псковской области будут получать 600 тыс. рублей. Размер выплаты увеличили вдвое.

Губернатор региона Михаил Ведерников подписал постановление об индексации материальной поддержки для семей, где оба родителя не достигли возраста 35 лет. До этого семьи получали 300 тыс. рублей.

Власти региона также упростили процесс получения выплаты. Теперь супруги могут обратиться за поддержкой до того, как ребенку исполнится три месяца. При этом она распространяется и на малышей, появившихся на свет в течение 2025 года. Доплата будет перечислена родителям.

Татьяна Титаева