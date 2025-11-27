Волгоградец получил год колонии за кражу дизеля и угон трактора

Киквидзенский районный суд Волгоградской области вынес приговор в отношении местного жителя по уголовному делу о хищении дизельного топлива и угоне трактора (ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 166 УК РФ). Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

Как выяснилось в суде, 6 августа этого года находившийся в нетрезвом состоянии Вольдемар Фреер прибыл в хутор Лестюхин с целью поиска работы. Около одного из частных домов он обратил внимание на металлические емкости с дизелем и решил похитить их. Фреер украл три полные канистры с горючим объемом 50 л каждая. После этого фигурант заметил трактор, запустил двигатель при помощи оставленного в замке зажигания ключа и поехал в хутор Секачи Михайловского района.

Фреер признал свою вину. По решению суда он получил один год колонии-поселении. В законную силу приговор не вступил.

Павел Фролов