Путин: Россия готова сотрудничать с ЕС при соответствующем решении блока

Если страны Евросоюза решат снова сотрудничать с Россией, Москва не будет против. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в интервью «Номанд ТВ» во время своей поездки в Киргизию. Он отметил, что Европа должна учитывать ситуацию на российском рынке, где многие ниши заняты отечественным бизнесом.

«Мы не против, мы для всех открыты, мы готовы работать с каждым, но, конечно, с учетом тех реалий, которые сложились на данный момент времени. Имею в виду, что многие ниши на нашем рынке заняты прежде всего российскими производителями»,— сказал господин Путин. По его словам, отказ от сотрудничества с Россией в сфере энергетики негативно сказался на странах ЕС. В пример российский президент привел ситуацию в Германии, где, по его словам, экономика третий год находится в рецессии.

В октябре Совет ЕС утвердил поэтапный отказ от российского газа с 2026 года с переходным периодом до 2028 года. Против плана высказывались Венгрия и Словакия. Венгерские власти заявляли, что продолжат закупать российский газ, поскольку отказ от него обойдется стране в $10 млрд.