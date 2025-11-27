Путин объяснил разницу в подходах Запада к переговорам по Украине

На Западе существуют два подхода к процессу урегулирования российско-украинского конфликта. Некоторые страны призывают начать переговоры как можно скорее, другие же настаивают на продолжении боевых действий, заявил президент России Владимир Путин.

Некоторые западные страны понимают, что «начнется сворачивание фронта на отдельных участках, и тогда Вооруженные силы Украины вообще утратят боеспособность», заявил Владимир Путин. Именно поэтому такие государства настаивают на скорейшем прекращении боевых действий, сказал президент.

При этом другие считают, что Купянск уже вернулся под контроль ВСУ, и потому настаивают на продолжении боевых действий, заявил президент России. Те, кто придерживаются этого мнения, и нападают на спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, добавил Владимир Путин.

25 ноября агентство Bloomberg опубликовало две стенограммы телефонных переговоров. Одна из них, утверждает агентство, — запись разговора Стива Уиткоффа и помощника президента России Юрия Ушакова от 14 октября. В ходе беседы спецпосланник американского президента обсудил с господином Ушаковым стратегию общения с президентом США Дональдом Трампом, а также предложил разработать мирный план из 20 пунктов, утверждает Bloomberg.