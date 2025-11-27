Фигурантов дела о многомиллионном мошенничестве с лесом в ЛО отправили под стражу

Октябрьский районный суд отправил под арест начальника Морозовского лесничества Минобороны РФ Илью Евдокимова и гендиректора ООО «Стройлесэксперт» Александра Кузякина, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 ноября.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, Евдокимов и Кузякин похитили более 40 млн рублей при исполнении контракта для ПАО «Россети». Последний, как гендиректор компании «Стройлесэксперт», обязался провести лесовосстановительные работы на площади почти 1,5 тыс. гектаров в Морозовском лесничестве. В итоге реальные работы выполнили лишь на пятой части от запланированной площади, их стоимость не превышала 8 млн рублей.

Для сокрытия хищения, как полагают в СК, Евдокимов организовал подписание фиктивных актов приемки работ. Кузякин, в свою очередь, участвовал в схеме. Таким образом они причинили серьезный финансовый ущерб энергокомпании и государству. Под стражей Евдокимов и Кузякин будут содержаться до конца января 2026 года.

Андрей Маркелов