В Дагестане могут присвоить одной из вершин Самурского хребта имя Героя СВО

Вершине Самурского хребта могут присвоить имя Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана.

Фото: пресс-служба администрации главы РД

Член Экспертного совета дагестанского отделения Русского географического общества (РГО) Залина Шерифова в ходе прямой линии главы Дагестана Сергея Меликова обратилась с предложением назвать безымянную вершину в честь первого Героя из Дагестана, участвовавшего в СВО. Она отметила, что этот географический объект находится в Кулинском районе, где родился погибший боец.

«Никаких проблем не вижу»,— отметил Сергей Меликов.

Глава республики предложил вынести этот вопрос на следующее заседание регионального отделения РГО.

Наталья Белоштейн

