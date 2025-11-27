В Дагестане могут присвоить одной из вершин Самурского хребта имя Героя СВО
Вершине Самурского хребта могут присвоить имя Нурмагомеда Гаджимагомедова. Об этом сообщила пресс-служба администрации главы Дагестана.
Фото: пресс-служба администрации главы РД
Член Экспертного совета дагестанского отделения Русского географического общества (РГО) Залина Шерифова в ходе прямой линии главы Дагестана Сергея Меликова обратилась с предложением назвать безымянную вершину в честь первого Героя из Дагестана, участвовавшего в СВО. Она отметила, что этот географический объект находится в Кулинском районе, где родился погибший боец.
«Никаких проблем не вижу»,— отметил Сергей Меликов.
Глава республики предложил вынести этот вопрос на следующее заседание регионального отделения РГО.