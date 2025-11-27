Число погибших при пожаре в высотках Гонконга достигло 75

Число погибших при пожаре в многоэтажках жилого комплекса района Тай По, Гонконг, увеличилось до 75, сообщили пожарные службы города. Их заявление передает агентство Associated Press (AP). Ранения получили более 70 человек. Пожарные борются с огнем второй день.

Пожар начался ночью 26 ноября. По словам очевидцев, сначала загорелись бамбуковые строительные леса у одного из зданий ЖК. Из-за ветра огонь охватил семь многоэтажек. Пожар в четырех из них уже удалось потушить. Возгорание в трех других высотках пожарные взяли под контроль.

Спасатели обходят квартиры обгоревших башен в поисках жертв и пострадавших. Накануне власти сообщали о 279 пропавших без вести. В новом заявлении не предоставили обновленную информацию по этому поводу, сообщает AP. Из-за ЧП около 900 человек эвакуировали во временные укрытия.

По данным South Chine Morning Post, власти инициировали уголовное расследование. По предварительным данным полиции, огонь быстро распространялся из-за легко воспламеняемых материалов, из которых были сделаны проемы лифта. Сетка и пленка, использованные снаружи зданий, также не соответствовали нормам пожарной безопасности. Издание сообщает, что за непредумышленное убийство уже арестовали двух руководителей и консультанта подрядчика, осуществлявшего ремонт в зданиях ЖК.

Загоревшийся ЖК включает восемь зданий с почти 2 тыс. квартирами. В них проживало около 4,8 тыс. человек. Недавно в ЖК проходил капитальный ремонт. AP назвало пожар одним из самых смертоносных в Гонконге за последние несколько лет. Последнее ЧП подобного масштаба было в 1996 году. Тогда в пожаре в коммерческом здании в Коулуне погиб 41 человек. Огонь не могли потушить 20 часов.