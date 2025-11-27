Балет «Пахита», арт-перформанс и матч «Факел» — «Челябинск»

Наступают последние выходные осени, а впереди — зима и предпраздничная суета. Собрали в традиционной еженедельной афише «Ъ» самые заметные события, в которых уже начинает чувствоваться новогоднее настроение.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В арт-галерее Камерного театра 27 ноября откроется выставка «Корни» воронежской художницы Анастасии Плотко. Она исследует уходящую сельскую культуру через призму времени, пытаясь ответить на вопрос: что остается от места, когда его покидают люди? В экспозицию вошли работы и артефакты разных лет, с помощью которых она размышляет о неразрывной связи времен и о том, что прошлое неизбежно прорастает в настоящем. Стиль художницы является органичным сочетанием реалистического и абстрактного искусства. В день открытия вход на выставку свободный.

Спектакль о взаимоотношениях между поколениями по роману Михаила Салтыкова-Щедрина «Господа Головлевы» можно будет увидеть в Никитинском театре 28 ноября. Режиссер — Дмитрий Акриш.

Афиша балета «Пахита»

Фото: Воронежский театр оперы и балета

28, 29 и 30 ноября в Воронежском театре оперы и балета состоится серия премьерных показов балета «Пахита» в постановке петербуржского хореографа Юрия Смекалова. Зрителей ожидает праздничный спектакль с атмосферой весенних цветов и любви в декорациях яркой знойной Испании. Музыкальная партитура «Пахиты» основана на музыке Эдуарда Дельдевеза и Людвига Минкуса (в авторской редакции Юрия Смекалова). Над оркестровым сопровождением спектакля работают маэстро Воронежского театра оперы и балета Алексей Василенко и Тимур Абсалутинов.

29 ноября Воронежский академический симфонический оркестр представит на сцене филармонии программу, которую коллектив исполнит в Концертном зале имени Чайковского в Москве. Прозвучат произведения Александра Лядова и Петра Чайковского. За дирижерским пультом — Владимир Вербицкий и Игорь Вербицкий. 30 ноября в исполнении Губернаторского эстрадно-духового оркестра прозвучит сказка с оркестром «Чиполлино» по одноименному произведению Джанни Родари на музыку Карэна Хачатуряна. Дирижер — Дмитрий Харьковский.

Кукольный спектакль «Крокодил» в Воронеже

Фото: Театр кукол имени Вольховского

В театре кукол имени Вольховского 28 ноября покажут спектакль по мотивам сатирической повести Федора Достоевского «Крокодил». Актеры превратят героев рассказа в кукол тантамаресок и во всей красе покажут главного персонажа — крокодила. Режиссер — Виктор Шрайман.

В галерее Х.Л.А.М. 28 ноября покажут два короткометражных фильма от двух представителей французской «новой волны». Зрители увидят короткометражку о боснийской трагедии «Любовники из Сараево» режиссера Марселя Ануна и последний фильм-послание Жана-Люка Годара «Трейлер фильма, которого никогда не будет», который считается некоей посмертной запиской режиссера. Также в художественной галерее проходит выставка Ивана Горшкова «Парадный портрет — 2». Первый «Парадный портрет» показали в галерее в августе, затем почти все работы были проданы на ярмарке Cosmoscow. Во второй части проекта художник расширяет палитру выразительных средств, к живописи добавляются объемные 3D-объекты, макеты-панорамы и скульптурные элементы. По словам Ивана Горшкова, вторая серия развивает портрет как жанр, формируя портрет-пейзаж.

28 ноября в лекционном зале музея Крамского пройдет завершающее событие КРАМ*ФЕСТа — «Послесловие». В программе: презентация видео-экскурсии выставки «Состав почвы», общение с ее кураторами и художниками-участниками, обсуждение будущих планов развития и продолжение дальнейшего культурного диалога в Черноземье.

Центр культуры и искусства «Прогресс»

Фото: Мария Старикова, Коммерсантъ

В центре культуры и искусства «Прогресс» 29 ноября пройдет специальный киноклубный показ фильма Эдуарда Жолнина «Палата №6» (2025 год). Фильм со зрителями обсудят режиссер и автор сценария Эдуард Жолнин и исполнительница главной роли Милена Нестерова. 30 ноября в арт-центре «Прогресс» состоится концерт квартета Hot Club of Voronezh. Музыканты объединят два стиля — джаз-мануш и рок. В исполнении скрипки, гитар и контрабаса слушатели смогут найти новое в знакомых мелодиях Beatles, Nirvana, Creedence.

Историю о трех девушках бальзаковского возраста, которые собрались отпраздновать Новый год, покажут 29 и 30 ноября в театре драмы имени Кольцова. На первый взгляд, смешная и легкая пьеса раскрывает непростую тему одиночества вдвоем. Пьесу «Дуры мы, дуры…» Дамира Салимзянова на воронежской сцене поставил режиссер Егор Козаченко.

В Доме архитектора покажут, что может присниться обычному воронежцу в ночь конца ноября. Погрузиться в мир приятных сновидений поможет выставка «Сны» арт-студии «Лампа». 29 ноября здесь пройдет очередной мастер-класс по каллиграфии.

Спектакль «Щелкунчик» в воронежском ТЮЗе

Фото: Театр юного зрителя имени Маршака / Галина Фурсова

29 и 30 ноября Воронежский ТЮЗ откроет серию показов «Щелкунчика». Зрителям представят наиболее подробную драматическо-музыкальную версию завораживающей истории Эрнста Теодора Гофмана.

Любителей аниме ждут 29 ноября в киноклубе на Пятницкого, 52: там пройдет специальный показ «Призрака в доспехах» по одноименной манге Масамунэ Сиро. Обсудить этот культовый киберпанк-фильм можно будет с преподавателем и исследователем поп-культуры Дмитрием Целиковым. 30 ноября в студии на Пятницкого, 52 состоится вторая оригами-встреча с художником и бутафором Воронежского театра кукол имени Вольховского Сашей Ингенсом. Сначала участники посмотрят видео про искусство оригами, а затем освоят его на практике, создав новые модели.

В креативном кластере «Станция» 29 ноября проведут нейронетворкинг. Участники напишут промпт для простого нетворкинга, а организаторы помогут им создать самопрезентацию, расскажут, как нейросети могут усилить проект.

Креативный кластер «Станция»

Фото: Креативный кластер «Станция» Креативный кластер «Станция»

Фото: Креативный кластер «Станция»

Также 29 ноября на «Станции» пройдет уникальное событие, созданное совместно с галереей искусств «Метафора». Участникам предлагают переступить за «Тонкую грань» и прожить вечер на стыке искусства и реальности. Зрители увидят коллективную выставку художников ассоциативной живописи, перформанс от актеров театра «АртХаос», фокусы от иллюзиониста. А завершится вечер огненным перформансом, где каждый сможет отпустить то, что его тревожит и мешает двигаться дальше.

В центре креативных индустрий «Матрешка» 30 ноября расскажут, как превратить случайную пластилиновую форму в интересного персонажа. Участники мастер-класса «Пластилиновые чудики» смогут создать собственных объемных чудиков. Вечером здесь же, в кафе «Матрешка», ожидается просмотр фильма «Поллок» (2000 год) о жизни и творчестве одного из самых скандальных художников XX века Джексона Поллока.

Матч 21-го тура Лиги PARI «Факел» (Воронеж) — «Челябинск» можно будет увидеть 30 ноября. Игра состоится на стадионе «Факел».

Дарья Вербицкая