Надзор добился устранения нарушений пожарной безопасности в гостинице под Пензой

В Пачелме Пензенской области в гостинице устранили нарушения пожарной безопасности после принятых прокуратурой мер. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура и сотрудники МЧС выявили в гостинице Пачелмы ряд нарушений. Речь идет об отсутствии пожарной сигнализации, системы оповещения, инструкции по пожарной безопасности. Также выяснилось, что руководитель не обучен правилам пожарной безопасности.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представление владельцу гостиницы и возбудило в отношении него дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Предприниматель получил штраф в 40 тыс. руб. На сегодняшний день нарушения устранены.

Павел Фролов