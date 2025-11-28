Проект восстановления «Дома Штерновой» в Нижнем Новгороде прошел экспертизу

Сохранение объекта культурного наследия «Дом А.А. Штерновой» на Грузинской, 35 в Нижнем Новгороде со второй попытки получило положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 27 ноября 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Остатки объекта культурного наследия «Дом А.А. Штерновой» Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Состояние ОКН «Дом А.А. Штерновой» в 2022 году Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Следующая фотография 1 / 2 Остатки объекта культурного наследия «Дом А.А. Штерновой» Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин Состояние ОКН «Дом А.А. Штерновой» в 2022 году Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

Застройщиком выступает ООО «Ресстрой», зарегистрированное в соседнем здании. Компания принадлежит казенному предприятию «Регнедвижимость» и ООО «Александровский квартал» (учредители Инна Новаторова и Ольга Шмидт).

Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2021 года мэрия сообщала, что дом планируют отреставрировать к 800-летию Нижнего Новгорода, но эти работы не были выполнены. В 2022 году расселенный дом передали в собственность региона, в октябре того же года у здания обрушился мезонин и стена главного фасада. После этого здание начали разбирать.

Проектную документацию по восстановлению дома готовило ООО «Велес НН», ООО «Альфа-НН» и ООО «Истоки». В марте 2025 года она получила отрицательное заключение экспертизы.

Галина Шамберина