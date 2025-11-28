Проект восстановления «Дома Штерновой» в Нижнем Новгороде прошел экспертизу
Сохранение объекта культурного наследия «Дом А.А. Штерновой» на Грузинской, 35 в Нижнем Новгороде со второй попытки получило положительное заключение госэкспертизы. Информация об этом появилась в реестре экспертиз 27 ноября 2025 года.
Застройщиком выступает ООО «Ресстрой», зарегистрированное в соседнем здании. Компания принадлежит казенному предприятию «Регнедвижимость» и ООО «Александровский квартал» (учредители Инна Новаторова и Ольга Шмидт).
Как писал «Ъ-Приволжье», в начале 2021 года мэрия сообщала, что дом планируют отреставрировать к 800-летию Нижнего Новгорода, но эти работы не были выполнены. В 2022 году расселенный дом передали в собственность региона, в октябре того же года у здания обрушился мезонин и стена главного фасада. После этого здание начали разбирать.
Проектную документацию по восстановлению дома готовило ООО «Велес НН», ООО «Альфа-НН» и ООО «Истоки». В марте 2025 года она получила отрицательное заключение экспертизы.