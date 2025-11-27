Двое саратовцев отправились в колонию за покушение на мошенничество

В Саратове суд вынес приговор в отношении двух местных жителей в возрасте 44 и 48 лет по уголовному делу о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось в суде, в мае этого года с пенсионеркой связался по телефону неизвестный под видом сотрудника правоохранительных органов и сказал, что некие злоумышленники пытаются похитить с ее счета денежные средства. Он убедил саратовчанку снять все сбережения и передать их «инкассатору» для последующего декларирования.

В итоге потерпевшая обналичила 3,5 млн руб., а затем фигуранты назначили ей место передачи. Об этом узнали сотрудники полиции, жителей Саратова задержали при передаче денег. По решению суда они получили от 1 года 8 месяцев до 2 лет исправительной колонии общего режима.

Павел Фролов