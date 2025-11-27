Решение на экспорт

ООО «Agro Organic Food» из Узбекистана должно выплатить уфимскому торговому дому «Дуслар» 12,3 млн руб. за поставку цветочного меда и молочной сыворотки в 2023 году. Иностранная компания выплатила республиканскому экспортеру менее 600 тыс. руб., а требование погасить задолженность в 11,1 млн руб. — проигнорировала. Арбитражный суд Башкирии встал на сторону республиканского поставщика. Юристы полагают, что де-факто взыскать деньги в ответчика может быть затруднительно.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Компания из Узбекистана не заплатила за экспортный башкирский мед

Уфимский «Торговый дом "Дуслар"» отсудил у контрагента из Узбекистана ООО «Agro Organic Food» 12,3 млн руб. задолженности за поставку башкирского меда.

Как следует из материалов арбитражного суда Башкирии, в июне 2023 года «Торговый дом "Дуслар"» и Agro Organic Food заключили договор купли-продажи натурального цветочного меда на сумму 4,78 млн руб. Оплатить продукцию узбекская компания обязалась в течение 60 дней после получения.

В августе того же года «Дуслар» и Agro Organic Food подписали договор на поставку сухой подсырной молочной сыворотки стоимостью 6,96 млн руб.

Ответчик, указано в решении суда, в феврале 2024 года выплатил уфимскому торговому дому 592 тыс. руб., а досудебную претензию на 11,14 млн руб. оставил без ответа.

Agro Organic Food, извещенный о судебном процессе, отзыв не предоставил.

Удовлетворяя иск, суд отметил, что факт поставки продукции в адрес Agro Organic Food подтверждается грузовыми таможенными декларациями. Кроме того, суд учел, что ответчик «доказательств оплаты за поставку товара в материалы дела не представил, доводы истца не опроверг, контррасчет долга не представил». Процессуальное бездействие компании из Узбекистана суд расценил «как признание фактических обстоятельств, на которых основывает свои требования истец».

ООО «Торговый дом "Дуслар"», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в декабре 2020 года. Владелец компании — Вилен Казеев. В 2024 году при выручке 165,5 млн руб. чистая прибыль компании составила 3,6 млн руб.

В июне 2024 года правительство Башкирии сообщало, что сотрудники «Торгового дома "Дуслар"» прошли обучение по отраслевой образовательной программе «Экспортный форсаж: Агропромышленный комплекс», а компания заключила пять экспортных контрактов с представителями Узбекистана и Казахстана на общую сумму 49,5 млн руб.

В 2024 году Башкирия поставила на экспорт более 26 тонн меда, заявлял глава Башкирии Радий Хабиров. «Кроме Германии, куда идет почти три четверти общего объема, мы отгружаем мед в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Киргизию, Узбекистан, США»,— заявлял господин Хабиров.

В целом экспорт продукции башкирских производителей в Узбекистан в прошлом году вырос на 14,7% по сравнению с 2023 годом. В общем объеме товарооборота Башкирии Узбекистан занимал седьмое место с долей 4,3%.

Вилен Казеев сообщил «Ъ», что «Дуслар» сотрудничал с Agro Organic Food около трех лет. «Раньше проблем не возникало и ничто их не предвещало. Весной этого года владелец компании, находившись в Канаде, вышел на связь, предлагал встретиться, обсудить возникшую ситуацию и продлить договоры, а затем пропал»,— рассказал господин Казеев.

Министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии Маргарита Болычева отметила, что «проблема неисполнения обязательств иностранными контрагентами – не редкость». «Наша главная задача – не допустить таких ситуаций или помочь быстро их решить. Во-первых, мы настоятельно рекомендуем страховать сделки. Во-вторых, можно обратится в Центр поддержи экспорта. Мы всегда готовы помочь проверить надежность партнера через наши торговые представительства за рубежом. Наши представители в странах, например, в Узбекистане, выступают вашими переговорщиками и помощниками в спорных ситуациях, чтобы решить вопрос максимально быстро и без суда»,— отметила госпожа Болычева.

Ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Владислав Голяшов полагает, что апелляционная инстанция, если дело будет рассматриваться в ней, оставит решение в силе. «При наличии документов, подтверждающих исполнение истцом своих обязательств, и в отсутствие подтверждения встречного исполнения со стороны ответчика рассчитывать на иной исход не стоит»,— пояснил юрист.

Адвокат Аскар Мингазетдинов согласен, что «решение суда выглядит разумным и обоснованным». «Если у ответчика нет активов в Российской Федерации, то истцу необходимо обратиться в Экономическую коллегию Ташкентского городского суда с заявлением о признании и приведении в исполнение решения арбитражного суда Башкирии»,— отметил эксперт.

При этом, полагает господин Мингазетдинов, «Торговый дом "Дуслар"» может столкнуться с трудностями. «Практика узбекских судов сводиться, как правило, к максимальной защите узбекских контрагентов. Например, даже если суд признает, компетенцию башкирского арбитража, у узбекского суда могут возникнуть вопросы к надлежащему извещению ответчика. Так, Agro Organic Food был извещен о дате судебного заседания, назначенного на 20 октября, когда как решение было вынесено 19 ноября. По российскому праву такое извещение является нормальным, но в практике узбекских судов, такое извещение не всегда признается надлежащим»,— пояснил Аскар Мингазетдинов.

