Путин рассказал о реакции России на бездействие США из-за окончания сроков СНВ-3

Россия не ждет действий от США в связи с истечением срока договора СНВ-3 (договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений), заявил президент России Владимир Путин. Срок действия СНВ-3 закончится 5 февраля следующего года.

«Ну не хотят ничего делать (США.—“Ъ”) — не надо. Но из этих бумаг мы увидели, что в целом есть желание вернуться к этим вопросам»,— заявил господин Путин на пресс-подходе во время поездки в Киргизию. По словам президента, каждый из вопросов по договору является отдельным и серьезным направлением. Россия готова к обсуждению, добавил он.

СНВ-3 был подписан бывшими президентами РФ и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года. В 2021 году договор был продлен еще на пять лет, однако в 2023 году российская сторона заявила о приостановке своего участия в договоре из-за вовлеченности США в конфликт на Украине.