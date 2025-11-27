Двоих белгородцев заподозрили в попытке мошенничества с выплатами из-за атак ВСУ

Управление СКР по Белгородской области возбудило в отношении двоих жителей региона уголовное дело о покушении на мошенничество с выплатами за ущерб от обстрелов (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

По версии следствия, в июне 2025 года фигуранты повредили автомобиль, принадлежащий одному из них, чтобы выдать это за последствия атаки беспилотника. После этого они отправили необходимые для получения компенсации фотографии и документы в администрацию Шебекинского округа. Независимая экспертиза оценила ущерб в более чем 400 тыс. руб.

Сотрудники УФСБ России по Белгородской области пресекли попытку мошенничества.

Алина Морозова