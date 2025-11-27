Бюджет Ульяновской области лишился 260 млн рублей

Ульяновская область потеряла 260 млн руб. из-за несоблюдения условий федерального финансирования. Эти средства были списаны с регионального бюджета из-за невыполнения обязательств по субсидиям, выделенным в 2024 году.

По данным министра финансов региона Натальи Брюхановой, основная часть штрафов связана с национальными проектами «Экологическое благополучие» и «Здравоохранение». Наибольшая сумма удержана из-за проблем с левобережными очистными сооружениями. Из-за этого в федеральную казну вернулось 165 млн руб. Министерство ЖКХ региона работает над возмещением ущерба с администрации Ульяновска, так как нарушения допущены на муниципальном уровне.

Оставшаяся часть штрафов относится к сфере здравоохранения.

Андрей Сазонов