В академии живописи ищут приют

В Перми историческое здание губернского приюта оказалось в центре судебных разбирательств. К владельцам здания, в числе которых филиал Российской академии живописи, поданы иски от департамента земельных отношений администрации Перми и государственной инспекции по охране памятников. Ведомства требуют восстановить исторический облик здания, снести самовольные постройки и вернуть внутриарочный проезд, в котором обустроено кафе. Ответчики с претензиями не согласны.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Арбитражном суде Пермского края рассматривается сразу два судебных дела, связанных с объектом культурного наследия регионального значения «Приют губернский детский» (Пермь, ул. Ленина, 56). Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обратилась в Арбитражный суд с требованием отреставрировать здание. Ответчиками стали владельцы помещений — Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, ООО «Союз-Инвест» и индивидуальные предприниматели Ирина Тиунова и Сергей Бородин. Госинспекция требует открыть внутридомовой арочный проезд под переходом между объемами здания, демонтировать пристройки на уровне первого этажа со стороны Комсомольского проспекта и восстановить оконные проемы.

Нежилое четырехэтажное здание объекта культурного наследия «Приют губернский детский» расположено на углу ул. Ленина и Комсомольского проспекта. Было возведено в 1850 году. В 90-х годах 19 века был построен новый фасад со стороны проспекта. Отделка фасада выполнена в стиле архитектурного классицизма. С 1992 года здание стало собственностью Уральского филиала Академии живописи, ваяния и зодчества. В 2000 году внесено в реестр памятников истории и культуры Пермского края регионального значения. По данным 2Gis, в здании расположены шесть компаний. Помимо академии, которая сейчас на ремонте, здесь расположено два кафе, аудиторская компания, магазин и зарядная станция.

Отметим, что за последние годы надзор за обликом города усилился. Так, в прошлом году Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края обращалась в суд в 2,5 раза чаще по сравнению с 2023 годом. В инспекции объясняли увеличение чис­ла поданных исков тем, что собственники ОКН не исполняют обязанности или нарушают требования по их сохранению. Например, не демонтируют нестационарные торговые объекты в границах территории охраняемых объектов.

По данным «Ъ-Прикамье», 7 ноября инспекция провела выездное обследование здания по ул. Ленина, 56, в ходе которого выяс­нилось, что в облик объекта культурного наследия были внесены изменения. Внутридомовой арочный проезд фактически ликвидирован, а по бокам от него со стороны Комсомольского проспекта возведены одноэтажные пристройки. По мнению инспекции, они искажают визуальное восприятие объекта и перекрывают оконные проемы фасада. В одной из зарегистрированных пристроек расположена точка по продаже шаурмы и кофе «Кафедра». Наличие данного помещения препятствует воссозданию первоначального облика здания, считают в госинспекции.

Согласно картотеке арбитражного суда, 12 ноября были приняты обеспечительные меры. Суд запретил регистрационные действия с помещениями, расположенными в здании памятника. Следующее заседание назначено на 12 декабря.

Претензии к владельцам помещений академии также возникли у департамента земельных отношений администрации Перми. Иск департамента рассматривается в арбитражном суде с июля. ДЗО требует признать пристройки к нежилому зданию площадью 2343,1 кв. м самовольными и обязать ответчиков освободить земельный участок.

Получить комментарии от владельцев помещений «Ъ-Прикамье» не удалось. В Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова от комментариев отказались.

Как следует из материалов суда, ответчики с требованиями не согласны. Сергей Бородин в отзыве на исковое заявление ДЗО ходатайствует о применении срока исковой давности.

Следующее судебное заседание по этому спору назначено на 14 января.

Ирина Суханова