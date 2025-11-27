Глава КБР обещал бороться с лишним весом для «личного примера»

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков пообещал бороться с лишним весом, чтобы показать приверженность здоровому образу жизни на личном примере. Об этом чиновник сообщил на заседании совета по вопросам укрепления общественного здоровья, кадры с заявлением были опубликованы в Telegram-канале господина Кокова.

Фото: пресс-служба президента РФ

Бороться с избыточным весом глава республики обещал в течение всего следующего года.

«Я на личном примере постараюсь показать. Скажем, за год побороться с лишним весом. Еще раз говорю, на личном примере показать. Беру обязательства. Так же и вы каждый возьмите на себя обязательства как минимум поработать со своими коллективами», — заявил Казбек Коков.

Константин Соловьев