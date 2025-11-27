Петербуржец получил 10 лет за попытку вступить в террористическую организацию

Южный окружной военный суд назначил 10 лет лишения свободы жителю Санкт-Петербурга Александру Ушакову, признанному виновным в попытке вступить в«Русский добровольческий корпус» (РДК; организация признана террористической и запрещена на территории РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным следствия, в марте 2024 года фигурант, находясь в Петербурге, размещал в интернете комментарии с положительной оценкой деятельности организации. Также он решил участвовать в боевых действиях в ее составе, заполнил анкету для вступления, после чего получил указание выехать за границу. Ему поручили собрать деньги и ожидать дальнейших инструкций в Грузии.

В августе 2024 года Ушакова задержали при прохождении паспортного контроля в Сочи. Ему предъявили обвинения по статьям о публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), попытке вступления в террористическую организацию (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ) и покушении на государственную измену (ч. 1 ст. 30 УК РФ, ст. 275 УК РФ).

Осужденный будет отбывать первые три года срока в тюрьме, затем — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционной инстанции, уточняется в сообщении.

Артемий Чулков